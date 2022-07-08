"عشاق الدنيا".. كوميديا موسيقية تفتتح مهرجان قرطاج الدولي بتونس

يعود مهرجان قرطاج الدولي هذه السنة إلى سالف نشاطه بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كورونا، ويفتتح المهرجان يوم 14 يوليو / تموز الجاري بعرض ”عشاق الدنيا“ وهو عرض فرجوي ضخم، في شكل كوميديا موسيقية، حكايته مستوحاة من المسلسل التلفزيوني الشهير ”نوبة“ الذي أخرجه عبد الحميد بوشناق.

ويستلهم عرض ”عشاق الدنيا“ الذي نفدت تذاكره منذ الإعلان عن برنامج المهرجان، من مسلسل ”نوبة“ الذي بثّ في خمسين حلقة خلال شهر رمضان لعامي 2019 و2020 ومن عرض ”نوبة“ وهو عرض موسيقي ضخم اشتهر في مطلع التسعينات من القرن الماضي في تونس.

ويجسّد العرض أهم وأبرز أحداث مسلسل ”نوبة“ على إيقاعات الفن الشعبي ممتزجة بالمسرح والموسيقى والرقص بمشاركة عدد من نجوم التلفزة والمسرح والسينما إلى جانب أقطاب الفن الشعبي التونسي.

وسيتولى الفنان لطفي بوشناق، وهو والد المخرج عبد الحميد بوشناق خلال العرض تقديم أغنيتين جديدتين سيستمع إليهما الجمهور لأول مرة، كما برمجت إدارة مهرجان قرطاج عرضا ثانيا لـ ”عشاق الدنيا“ يوم 15 يوليو / تموز بالنظر إلى الإقبال الكبير على متابعة العرض ونفاد تذاكره.

وأكّد المخرج عبد الحميد بوشناق أنّ العرض مسرحي موسيقي، وهو كوميديا موسيقية تأتي بعد مسلسل نوبة في جزئيه الأوّل والثاني وهو عبارة عن تجسيد لحلم راوده لتحويل هذا العمل من عالم التلفزيون إلى خشبة المسرح.

وقال بوشناق في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية قبل أيام من العرض إنّ ”عشاق الدنيا“ سيكون تاريخيا بفضل جمعه الفنانين على خشبة المسرح الأثري بقرطاج في سهرة الافتتاح الخميس 14 يوليو / تموز، موضّحا أن أغاني العرض سبق أن عُرضت خلال مسلسل ”نوبة“ كما يتضمن العرض لوحات راقصة ومشاهد تمثيلية.

ومن بين الفنانين المشاركين في العرض صالح الفرزيط وسمير لوصيف وتليلي القفصي وعبد الوهاب الحناشي وحبيب الشنكاوي ولطفي بوشناق وكافون، ويمثل هؤلاء الفنانون أجيالا مختلفة وألوانا موسيقية متعددة من الفن الشعبي إلى الطربي إلى ”الراب“.

وأوضح عبد الحميد بوشناق أنّ آلة ”المزود“ تمثّل وجه الشبه بين عرض ”عشاق الدنيا“ وعرض ”نوبة“ الذي برز بشكل لافت قبل أكثر من 30 عاما، ومثّل أحد أبرز العروض الموسيقية الضخمة سنة 1991.

و“المزود“ هو من آلات النفخ الموسيقية ويحضر بقوة في الفن الشعبي التونسي، ويعدّ الهادي حبوبة وسمير الوصيف وصالح الفرزيط من بين أكبر أقطاب هذا الفن ممن لا يزالون على قيد الحياة.

وسيشارك الفرزيط والوصيف في عرض ”عشاق الدنيا“ بينما لا يزال التفاوض جاريا مع الهادي حبوبة لحضور العرض.

ووصف بوشناق عرض ”عشاق الدنيا“ بأنّه ”حلم“ وفرصة وحيدة له في أن يرى “ماهر“ و“بابا الهادي“ وهي الشخصيات المحورية لمسلسل ”نوبة“ من جديد بالإضافة إلى عدد من الممثلين الذين شاركوه حلمه أمام آلاف من الجماهير المتعطّشة لعودة المهرجانات الصيفية.

أكد مهرجان قرطاج الدولي، أن الحدث الأعرق فنياً في تونس سيحافظ على بعده الدولي بمشاركة نجوم الأغنية المحلية والعربية والعالمية في دورته الجديدة على الرغم من الوضع المالي الصعب.

عودة بعد غياب

ويعود مهرجان قرطاج الدولي في دورته السادسة والخمسين بعد احتجابه في العامين الماضيين بسبب «كورنا» ليقام في الفترة من 14 يوليو/تموز إلى 20 أغسطس/آب.

ويستضيف المهرجان عدداً من نجوم الأغنية العربية منهم صابر الرباعي وزياد غرسة من تونس وراغب علامة من لبنان ونور مهنا من سوريا وفرج سليمان من فلسطين والعازف والملحن نصير شما من العراق وفرقة قناوة ديفيزيون من الجزائر.

ويخصص المهرجان عرضاً فنياً بعنوان «أنغام في الذاكرة» لتكريم الفنانين والموسيقيين التونسيين سلاف ومحمد رضا وأحمد الزاوية والبشير السالمي.

وفي العروض الأجنبية يستضيف المهرجان فرقة «بيج» من كوريا الجنوبية والمغنية الفرنسية «زاز» ونجم موسيقى الريجي ألفا بلوندي من ساحل العاج وعرض «جاكسونس».

وسيكون للمسرح نصيب في عروض المهرجان بتقديم مسرحية «نموت عليك» لنجم الكوميديا التونسي الأمين النهدي، إضافة إلى العرض الصوفي «الحضرة» للفاضل الجعايبي وعرض لموسيقى الراب يحييه النجم التونسي بلطي، فضلا عن ”عشاق الدنيا“.

وستحيي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفل ختام المهرجان الفني العريق الذي يقام على مسرح قرطاج الأثري.