المحامي المصري بهاء أبو شقة يعلن تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض ووكيل أول مجلس الشيوخ المصري، تطوعه وانضمامه إلى مواطنيه مرتضى منصور والمحامي صلاح حسب الله للدفاع عن نيرة أشرف.



وأكد ”أبو شقة“ في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية في مصر، أن ما دفعه للتطوع في هذه القضية، هو الضمير الإنساني لنصرة الحق والعدل، مشيرًا إلى أنه ”سيباشر كافة الإجراءات القانونية، لحصول عائلة المجني عليها على كافة الحقوق المدنية والجنائية أمام المحكمة، وصولا إلى القصاص العادل تحت مظلة الشرعية الدستورية والقانونية“.

وشدد على أن ما دفعه كذلك للدفاع عن الطالبة المغدورة هو ”الحفاظ على ثوابت وقيم ومبادئ المجتمع المصري، وتصديًا للظواهر الخطيرة والبعيدة كل البعد عن قيم المجتمع والتي تشكل انحرافًا عن مبادئه وخروجا عن تقاليده وقيمه وتشكل اعتداء على حق المواطن في الحياة الآمنة“.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ المصري، إلى أنه استمع إلى عدد من الأصوات التي أكدت على أن مسؤولية الدفاع عن نيرة أشرف، تقع على المجتمع ككل، حيث استشعر بضرورة تبني هذه القضية التي شغلت الرأي العام.

ولفت بهاء الدين أبو شقة، إلى أنه ”طالع مقال الكاتب الصحفي حمدي رزق بجريدة المصري اليوم، ولامس ضميره ووجدانه عدد من العبارات في دلالاتها خطاب لضمير المصريين عبارة، أن (دم نيرة أشرف في رقبة الجميع)“.

وأكد المحامي المصري المخضرم، أن ”الفتاة المغدور بها لم تجنِ ذنبًا ونحرت بدون شفقة أو رحمة“.

وحول الأتعاب، أكد المحامي بهاء أبو شقة – الذي تقدر أتعابه بالملايين – أن دفاعه عن نيرة أشرف تطوعًا بدون أي مقابل، مع تكفله بأي أعباء مالية في هذا الشأن“.

وكان المحامي الشهير رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أعلن تطوعه للدفاع عن الطالبة الجامعية نيرة أشرف، وذلك بعد أن أعلن المحامي المصري الشهير فريد الديب، توليه الدفاع عن قاتلها محمد عادل، تطوعا ودون أتعاب.

كما تطوع المحامي المصري وعضو مجلس النواب السابق صلاح حسب الله، كذلك للدفاع عن الطالبة المغدورة.