تعرّف على قواعد الملكة إليزابيث الصارمة في تناول الطعام

تفرض ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، قواعد صارمة على أفراد الأسرة الملكية أثناء تناول الطعام بما فيها منع الأطفال من استخدام الهواتف المتحركة.

وأشار مقربون من الأسرة الملكية إلى أن أفراد العائلة المالكة عادة ما يلتزمون ببروتوكولاتهم الخاصة أثناء تناول الطعام إلا أن الملكة تحب أيضًا اتباع القواعد المنطقية، بحسب صحيفة ”إكسبرس“.

وقال جايلز براندريث المقرب من الأسرة الملكية في برنامج تلفزيوني، الخميس، إن الملكة البالغة من العمر 96 عامًا ”لا توافق على آداب المائدة السيئة“.

وأضاف أن ”الملكة هي قدوتي في كل شيء.. وأحد الأشياء التي لن تسمح بها على المائدة مع أطفال العائلة الملكية، خاصة الأحفاد، هو الهواتف المحمولة في أوقات الوجبات“.

وذكر أنها ”تحب الوجبة الرسمية.. هذا لا يعني القول إنه يجب أن يكون لديك منديل، لكن عليك أن تجلس على الطاولة بشكل جيد، وبالتأكيد لا يجب أن تأكل ويكون فمك مفتوحًا“.

من جانبه أشار خبير ملكي آخر وهو وليام هانسون إلى أن القواعد التي ترفضها الملكة أثناء تناول الطعام صارمة، ويجب على الجميع التقيد بها.

وقال ”تقليديًا، يجب أن يمسك الجميع أدوات المائدة بما فيها السكين في اليد اليمنى والشوكة في اليسار.. هي قاعدة تعود إلى زمن كان فيه على الرجال حمل سيوفهم وخناجرهم بيدهم اليمنى“.

وأضاف أن ”المواقف السالفة في العصور الماضية تعني أيضًا أن الأشخاص الذين يكتبون أو يأكلون بيدهم اليسرى يُعتبرون أغبياء.. لكن لحسن الحظ، نحن نعلم أن هذا أصبح الآن معتقدًا غبيًا، ولذا فمن المقبول تمامًا تبديل أدوات المائدة.. ولكن لا تزال أدوات تناول الطعام ممسوكة بالطريقة نفسها: السبابة تتجه إلى أسفل الشوكة، وتتوقف هناك“.

وأوضح أنه بالنسبة للسكاكين، يجب مد السبابة أيضًا لأسفل السكين، وتتوقف عند نقطة التقاء النصل والمقبض، مضيفًا: ”نظرًا لأن الكثير من الواجبات الملكية تنطوي على دبلوماسية ناعمة على العشاء، فإن التحكم في أدوات المائدة (والطعام) يعد جزءًا أساسًا من مجموعة أدواتهم“.

ولفت إلى أنه يجب على أفراد العائلة المالكة وضع أدوات المائدة الخاصة بهم بالطريقة الصحيحة للإشارة إلى أنهم انتهوا من تناول الطعام، لافتًا إلى أنه عندما ينتهي فرد من العائلة المالكة من تناول الطعام، فإنه يضع أدوات المائدة الخاصة به معًا.

وقال إنه ”يتم وضع أدوات تناول الطعام معًا بوضع نهائي لتنبيه موظفي القصر بأنك انتهيت حتى يتمكنوا من تنظيف طبقك دون الحاجة إلى السؤال عما إذا كنت قد انتهيت أم لا.. والحقيقة إنني اندهش من المطاعم التي يُفترض أنها جيدة، عندما لا يتبقى أي بقايا طعام على الطبق وأدوات المائدة الخاصة بك معًا في الموضع النهائي المعترف به دوليًا، ولا يزال موظفو المطعم يسألون: هل انتهيت؟“.