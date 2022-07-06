مرتضى منصور يعلن دفاعه عن "نيرة أشرف" ويدخل في مواجهة مع فريد الديب

دخل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمحامي الشهير، على خط المنافسة بعد إعلانه التطوع، اليوم، للدفاع عن نيرة أشرف طالبة المنصورة، وذلك بعد أن خرج المحامي المصري الشهير فريد الديب بمفاجأة من العيار الثقيل، أعلن فيها توليه الدفاع عن محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف تطوعا وبدون أتعاب.



وأضاف مرتضى منصور في تصريحات نقلها موقع ”القاهرة 24″، ”أن نيرة أشرف، طالبة المنصورة ذبحت مرتين، المرة الأولى والتي كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية عندما خاض البعض من الأفراد في سمعتها وعرضها، وتعاطفوا مع المتهم القاتل، الذي نفذ جريمته أمام المواطنين في الشارع“.

وتابع رئيس نادي الزمالك، أن هناك مشبوهين يقومون بجمع الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، معلنا خوضه الترافع عنها في القضية بدون أي مقابل مادي.

وكان قد أعلن المحامي المصري الشهير فريد الديب قبول دفاعه عن محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف رسميا، بعد صدور الحكم ضده اليوم بالإعدام شنقا، مشيرا إلى أن أمامه 60 يوما من الآن، وهي المدة القانونية المسموح خلالها بتقديم الطعن على الحكم.

وأوضح فريد الديب مؤخرًا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: ”أنا لا أفضل الحديث الآن، ولكن لدينا 60 يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب الاطلاع على أوراق الدعوى وكتابة مذكرة الطعن على الحكم القضائي الصادر، وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض“.