أول تعليق من ولي العهد الأردني بعد خطوبة شقيقته على جميل ألكساندر ترميوتس

علق ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، شقيق الأميرة إيمان التي أعلن الديوان الملكي الأردني عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ اليوم الأربعاء خطبتها على جميل ألكساندر ترميوتس.

وهنأ الحسين من خلال حسابه الرسمي عبر ”انستغرام“ شقيقته إيمان على خطوبتها، وقال في المنشور: ”بارك الله لكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله، مبارك الخطوبة أختي الغالية إيمان والأخ جميل“.



وكان قد أعلن الديوان الملكي في الأردن اليوم خطوبة ابنة ملك الأردن، الأميرة إيمان عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

وأقيمت الخطوبة بحضور ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

وهنأ الديوان في تغريدة عبر ”توتير“، الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا بهذه المناسبة، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

كما هنأت الملكة رانيا العبدالله ابنتها بتدوينة عبر ”فيسبوك“: ”الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير“.

وحضر حفل الخطوبة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.