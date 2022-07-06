نصائح لتعلم السباحة الآمنة للمبتدئين

يوصي خبراء أمريكيون، بقضاء 150 دقيقة أسبوعيا في ممارسة السباحة، لما لها من أثار إيجابية جدا على اللياقة البدنية والصحة بشكل عام.

ولكن رغم النشاط الممتع للسباحة، إلا أنها قد تكون خطرة على المبتدئين، الذين قد يتعرضون لحوادث أثناء التمارين، حسب موقع ”Everyday Health“ للأخبار الصحية.

ويقدم الموقع نصائح لتعلم المبتدئين السباحة، دون أن يتعرضوا لحوادث أثناء ممارستها وهي على النحو التالي:

التمرين التدريجي

يدعو مارك سلابو، أخصائي الطب الرياضي في مركز ”ميرسي ميديكال“ الأمريكي، المبتدئين في تعلم السباحة، إلى اتباع برنامج سباحة متقطع يزداد كثافة تدريجيا، وذلك لتجنب تعرضهم للألم أو الإصابة من التمارين المفاجئة، مشيراً إلى أن مسافة البداية يجب تكون 4 لفات في المسبح لأي تدريب أساسي.

ووفقًا لمنظمة ”ماسترز سويمينغ“ الأمريكية لسباحة البالغين، فإن طول اللفة الواحدة في معظم المسابح تبلغ 25 ياردة (22.86 متر).

ويوجد 4 أنواع سباحة يمكن تجربتها في المسبح وهي: ”الظهر، والفراشة، والصدر، والسباحة الحرة“.

من جانبه، يحث مايك كوليبر، رئيس جمعية مدربي السباحة الأمريكية (ASCA)، المتدربين في التمرين الأول، على البدء بشكل بسيط للتدرب مع سباحة الصدر أو الظهر، أو الحصول على لوح سباحة لمساعدتهم في الدفع.

ودعاهم في حال توقفوا في منتصف الطريق خلال اللفة في التمرين الأول، ألا يشعروا بالإحباط، وأن يعودوا في اليوم التالي للمواصلة.

أدوات التمارين

قبل القفز إلى الماء، يحتاج المتدرب أن تكون مجموعة من العناصر متوفرة لديه وهي:

الملابس

يطالب خبراء الطب الرياضي المتدربين باختيار ملابس سباحة مريحة، وتجنب الفضاضة منها، لأنها ستصبح ثقيلة عند ارتدائها في الماء، وكذلك ضرورة غسلها بعد كل تمرين.

القبعة

قد يكون الكلور الموجود في حمامات السباحة ضارًا جدًا بالشعر، لذلك فإن قبعة السباحة تحميه من التلف.

وعندما لا تكون قبعة السباحة على الرأس فإنها تلتصق ببعضها بعضا، حيث يوصي الخبراء برشها من الداخل ببودرة الأطفال لمنع الالتصاق.

النظارات

يساعد ارتداء زوج من النظارات الواقية للسباحة على الرؤية بشكل أفضل تحت الماء، وبالتالي إبعاد المواد الكيميائية المسببة للتهيج والمياه المالحة عن العينين.

ويدعو الخبراء، المتدربين عند ارتداء النظارات إلى تحريك رأسهم باستمرار خلال السباحة، حتى لا يتسرب الماء إلى الداخل، وفق تقرير الموقع.

زعانف السباحة

تعتبر زعانف السباحة اختيارية، ولكن يمكن أن تساعد على تمرين الساقين للدفع أكثر في الماء، وهي متوفرة بثلاثة أطوال طويلة ومتوسطة وقصيرة.

سماعات رأس

يمكن لمحبي الاستماع إلى الموسيقى أثناء ممارسة الرياضة المائية، شراء زوج من سماعات الرأس المقاومة للماء، وارتدائها في حمام السباحة.

إجراءات السلامة

إلى ذلك قال موقع ”Everyday Health“ إنه ”لضمان سلامة المتدربين على السباحة عليهم اتباع التالي:

استشارة الطبيب

يدعو الخبراء الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين أجروا عمليات جراحية حديثة إلى ضرورة استشارة طبيبهم قبل السباحة.

تجنب السباحة الفردية

لا يمكن التنبؤ أبدًا بما قد يحدث عن السباحة في المسبح، فقد يصاب المتدرب بالإغماء أو بنوبة قلبية، أو يصطدم رأسه بالخطأ في العوامة أو حافة المسبح.

ولذلك، يحث الخبراء على السباحة دائماً في حمام سباحة بوجود صديق أو منقذ أثناء الخدمة، وذلك بغض النظر عن خبرة المتدرب أو مستوى لياقته البدنية.

لفت الانتباه

سواء كانت السباحة في الأماكن الداخلية أو في الهواء الطلق، من الجيد دائمًا أن يكون المتدرب لافتا للنظر قدر الإمكان، وذلك من خلال ارتداء ملابس سباحة بألوان زاهية.