تقنيات مبتكرة في سفينة ديزني تحفز الأطفال للابتكار في البحر

بدأ العد التنازلي لانطلاق سفينة الأحلام التابعة لإحدى أفرع شركة والت ديزني للرحلات البحرية، حيث من المقرر إبحارها بأولى رحلاتها البحرية، في 14 تموز/يوليو الجاري.

ومع اقتراب انطلاق السفينة، عرضت والت ديزني تفاصيل جديدة عن سفينتها ”ويش“، حيث خصصت المساحة الأكبر منها لأنشطة الأطفال، وتتضمن تقنيات مبتكرة تحفزهم على التعلم والإبداع والابتكار وهم في عرض البحر.

وقال بوب تشبيك، الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، إن ”سفينة ويش تجلب عوالم ديزني وشخصياتها المحبوبة إلى الحياة بأساليب جديدة، من خلال تكنولوجيا مبتكرة“.

وحسب موقع Disney لأخبار عالم ديزني، فإن أقسام السفينة ستكون على النحو التالي.

أرض العجائب

بإمكان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عامًا، ويرغبون في قضاء يوم بمفردهم بعيداً عن عائلتهم على متن السفينة، المشاركة في رحلة مغامرة من خلال الانزلاق في قاعة تجسد حفرة الأرانب في مسلسل الرسوم المتحركة ”أليس في بلاد العجائب“، ومن ثم اللحاق بمجموعة متغيرة من الأنشطة، التي تعرض خلالها وعلى مدار اليوم أفلام ديزني وبرامج تعليمية موجهة بنهج تعلم ممتع، وذلك لحثهم على التحرر في الخيال.

نادي بحري

يضم أحد أقسام السفينة نادي بحري مليء بالأنشطة الحسية لإشراك الأطفال في عملية الملاحة في البحر، بحضور شخصية الرسوم المتحركة ”ميكي“، وسيستمتع الأطفال في التدريب واللعب الخيالي حول عملية الملاحة، وسيصبحون بعد ذلك قباطنة فخريين في أكاديمية البحر الخيالية ”كابتن ميني“.

استكشاف النجوم

على غرار مسلسل الرسوم المتحركة ”حرب النجوم“، يمكن للأطفال استكشاف مجرة بعيدة بوساطة ”السيف الضوئي“، حيث سيجدون أنفسهم في رحلة شيقة في منتصف مغامرتهم، وبحضور الشخصيات الخيالية في المسلسل ”تشوباكا“ و“راي“.

تجربة نقل البضائع في السفينة

قال دانيال جاليغو، مدير تجربة الضيف للترفيه في ”ديزني“، ”ستكون لدى الأطفال لوحة بيانات، وسيقومون بمسح العلامات التي ستوفر لهم جميع المعلومات عن منتج ما، ويمكنهم كذلك تحديد نوعه وإذا كان حيوان فإنهم يتعرفون من خلال اللوحة على نوع المخلوق وكيفية إطعامه والاعتناء به“.

مختبر لإطلاق العنان للتفكير

خصصت ”والت ديزني“ في أحد أقسام سفينتها الجديدة، مختبراً للأطفال، يحاكي معمل الشركة المختص في البحث والتطوير لتصميم مدن ترفيهية مبتكرة حول العالم، وسيتعلم الأطفال في هذا القسم أسرار مختبر ديزني للتخيل، لتحفيزهم على التفكير والإبداع والابتكار، وستتاح لهم فرصة تصميم لعبة قطار الأفعوانية الخاصة بعالم ديزني، ومن ثم تجربة استخدمها افتراضيًا.

حضور الشخصيات الخيالية لأبطال ديزني

جلبت ”ديزني“ جميع الشخصيات الخيالية للأبطال المحبوبين في قصصها على متن السفينة، كما أحضرت أحداث مسلسل الرسوم المتحركة ”المنتقمون“ إلى الحياة، وفي ”مهمة التدريب“ على مسلسل ”المنتقمون“، سيتم تجنيد الأطفال للانضمام إلى فرقة النخبة من الأبطال الخارقين جنبًا إلى جنب مع أبطال معروفين مثل: ”سبايدرمان“، وشخصية ”النمر الأسود“، وشخصية ”الرجل النملة“.

قاعة القصص الخيالية

تضم القاعة 3 غرف مخصصة لبعض شخصيات أميرات ديزني الأكثر شهرة، حيث يمكن للأطفال وضع أنفسهم مباشرة في قصتهم المفضلة، وسيكونون قادرين على إنشاء فوانيس عائمة تحاكي مشاهد من أحداث مسلسل الرسوم المتحركة ”رابونزل“، وكذلك التفاعل مع مكتبة ”بيلي“ التي ظهرت في مسلسل ”حكايات أميرة ديزني المسحورة“.

التواصل الاجتماعي

بإمكان الأطفال أيضاً أداء ألعاب الفيديو وغيرها من تقنيات الواقع الافتراضي، إضافة إلى فرصة الاسترخاء والتسكع مع أصدقائهم على متن السفينة.

مدينة رياضية

لا يُستبعد الآباء من كل المرح على متن سفينة ”ويلش“، حيث بإمكانهم مشاركة أطفالهم في اللعب معًا وحل تحديات جديدة، من خلال ألعاب رياضية متنوعة مثل: ”كرة السلة والكرة الطائرة والشطرنج“، ومن أهم ما يميز هذا القسم الذي يبدو مثل مدينة رياضية مليئة بالإثارة هو ”الألعاب الموسيقية التعليمية“، حيث تعمل العائلات معًا للتغلب على مسار العقبات التي يواجهونها أثناء اللعب.

أنشطة للكبار

مع وجود العديد من الخيارات للأطفال على متن سفينة ”ويلش“، يمكن للكبار قضاء مزيد من الوقت في المنتجع الصحي والمسبح، وبذلك، فإنهم ينجحوا في قضاء إجازة العمر على متن السفينة مع أطفالهم.