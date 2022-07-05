اليمن.. 4 قتلى في انفجارات لمستودعات ذخائر بمحافظة أبين

أفادت مصادر محلية رسمية ،اليوم الثلاثاء، بسقوط 4 قتلى على الأقل في انفجارات طالت مستودعات أسلحة وذخائر في سوق لبيع الأسلحة بمديرية ”لودر“، في محافظة أبين، جنوب شرق اليمن، إضافة لإصابة العشرات.

قتلى وجرحى إثر انفجار بمستودع للأسلحة بمديرية لودر في محافظة #أبين#إرم_نيوز pic.twitter.com/AXmYWGsG9y — إرم نيوز (@EremNews) July 5, 2022

ووفقا للمصادر، التي تحدثت لـ“إرم نيوز“، فإن الانفجارات حدثت في مستودع للسلاح وأدت إلى انهيار مبنى سكني مكون من طابقين.

وبينت أن مستودع السلاح والذخائر الذي طالته الانفجارات شهد حريقا بسبب تماس كهربائي.

وقالت المصادر المحلية، لـ“إرم نيوز“، إن تماسا كهربائيا تسبب باندلاع النيران في أحد مستودعات الذخائر والأسلحة المملوك لأحد المواطنين؛ ما أدى إلى وقوع انفجار عنيف للذخيرة وتسبب بانهيار مبنى سكني مكوّن من طابقين، وسط سوق مدينة ”لودر“ الشعبي.

وذكرت المصادر أن 4 مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية للانفجار، وسط محاولات مستمرة للبحث عن ضحايا بين ركام المبنى السكني المنهار، الذي يقع تحته مستودع الذخيرة والسلاح.

وأشارت المصادر إلى أن مستشفى ”محنف“ العام، بمديرية لودر، استقبل جميع الجرحى والمصابين بشكل يتعدى طاقته الاستيعابية، في حين أن بعض الإصابات خطيرة وتتجاوز إمكانيات المشفى الحكومي.

وأطلق مستشفى ”محنف“ الحكومي بلودر، نداء استغاثة يدعو فيه المواطنين إلى المسارعة بالتبرع بالدم للمصابين.

وتنتشر أسواق الأسلحة في معظم مدن المحافظات اليمنية، مشكّلة تهديدًا مباشرًا لمئات المواطنين ومناطقهم السكنية.