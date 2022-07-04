7 أفكار لقضاء إجازة صيفية ممتعة بدل السفر للخارج

يختار الكثيرون قضاء إجازة العطلة الصيفية في بلدهم، وبدلا من السفر إلى الخارج فإنهم يفضلون ممارسة مجموعة من الأنشطة المحلية، للاستمتاع بأكثر أشهر السنة دفئا.

ويمكن أن تتناسب هذه الأنشطة كذلك مع الذين ما زالوا على رأس وظيفتهم، إذ بإمكانهم أيضا ممارستها بالقرب من منازلهم وذلك بعد الانتهاء من دوامهم، وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

وفي هذا الإطار، قدم موقع ”newschain“ مجموعة من الأفكار الرائعة لتحقيق المرء أقصى استفادة من الصيف في بلده وبأسعار معقولة.

أولا: كن سائحًا في مدينتك

انضم إلى جولة مجانية من رياضة المشي في مدينتك، وتجوّل في أبرز أماكنها السياحية، مثل القلعة أو المتحف أو المعرض، وقد تتفاجأ بما تكتشفه عن مسقط رأسك.

ثانيا: حفلة في حديقة

اجمع أصدقاءك أو عائلتك وتشاركوا معاً في تكاليف إعداد حفلة في حديقة المنزل أو في متنزه عام، عن طريق تخصيص طبق ومشروب مختلف لكل شخص ليحضره، ورتب في برنامج الحفلة لبعض الألعاب الترفيهية للأطفال والكبار.

ثالثا: التخييم

يعد التخييم من الطرق الأقل تكلفةً للحصول على إجازة مسلية، وهو وسيلة رائعة للعودة إلى الطبيعة وقضاء الوقت مع أحبائك، لذلك اقترح على أصدقائك تنفيذ رحلة تخييم، وشارك معهم تكاليف الرحلة وإمدادات الخيمة.

رابعا: إعادة التواصل مع الأحباء البعيدين

لشهور طويلة، فقد الكثيرون اللقاء مع أحبائهم ممن يسكنون في مدن بعيدة عن منازلهم، بسبب القيود التي فرضت إثر وباء كورونا، على مدى العامين الأخيرين، ومع إزالة القيود أخيراً، يعتبر هذا الصيف الوقت المناسب لإعادة اللقاء معهم، والاقتراح عليهم أن يتشاركوا في الأنشطة الصيفية.

خامسا: التنقل بين المدن الداخلية

هل لديك أصدقاء يعيشون في مدينة سياحية ساحرة أو وسط الطبيعة الخلابة داخل البلاد؟، اعرض عليهم الزيارة، حتى تتمكن من الاستمتاع بقضاء وقت معهم في الخارج.

سادسا: جولات ثقافة

استبدل تذاكر الطيران بتذاكر المسرح أو الحفلات الموسيقية التي تنظم في مدينتك، وابحث عن الكوميديين في نوادي الكوميديا.

سابعا: دع الأطفال يختارون الرحلة

ابحث عن الرحلات اليومية ميسورة التكلفة، وبدلاً من قيام الكبار بالتخطيط، قدم لأطفالك بعض خيارات الرحلات في الريف أو المدينة أو البحر، لتضييق نطاق اختيارهم حول رغبتهم إلى أين يريدون الذهاب، ثم جهز وجبات غذاء معبأة وتوجه إلى المنطقة التي يختارونها.