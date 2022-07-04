إنترنت غير محدود في مصر يتصدر "تويتر" لليوم الثالث.. ما القصة؟

تصدر وسم ”إنترنت غير محدود في مصر“، قائمة الأعلى تداولا في مصر، عبر موقع تويتر، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بإلغاء ما يعرف بـ“الباقات الشهرية“ على الإنترنت وتوفير الخدمة بلا حدود.

والحملة التي أطلقها مغردون، ولا تزال محافظة على تصدرها الأكثر تداولا في مصر منذ 3 أيام، لم تقتصر فقط على المشاركة الشعبية من قبل المصريين، بل انضم إليها مشاهير وفنانون، أبرزهم الفنان المصري محمد هنيدي.



وقال محمد هنيدي، عبر حسابه في ”تويتر“ الذي يتابعه قرابة 13 مليون شخص، إن توفير الإنترنت دون حدود أمر ضروري خلال الفترة الحالية، لمواكبة التطورات التي تشهدها مصر من التحول الرقمي وغيره في كافة المجالات وأبرزها التعليم.

وكتب ”هنيدي“: ”دلوقتي النت بقى كل حياتنا، التعليم الدولة طورته وبقى معتمد على النت، الصحافة اتحولت للفيديو، وبقى عندنا آلاف من الجيمرز في واحدة من أهم الصناعات في العالم دلوقتي، ووزارة الشباب بتدعم كتير منهم، الإنترنت غير المحدود بقى ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية“.

دلوقتي النت بقى كل حياتنا .. التعليم الدولة طورته وبقى معتمد على النت .. الصحافة اتحولت للفيديو .. وبقى عندنا الاف من الجيمرز في واحده من أهم الصناعات في العالم دلوقتي ووزارة الشباب بتدعم كتير منهم .. الانترنت الغير محدود بقى ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية#انترنت_غير_محدود_فى_مصر — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 3, 2022

وغرد مئات الآلاف من المصريين على الوسم ذاته في حملة وصلت إلى قرابة مليون تغريدة.

وكتبت مغردة باسم دعاء صالح: ”أول مرة في التاريخ يتفق الشعب المصري على شيء واحد، دون وجود أي معترض“ في إشارة إلى مطالب توفير الإنترنت غير محدود، مؤكدةً أن ذلك “أقوى دليل على شرعية مطلبهم وأحقيتهم فيه“.

وأشارت إلى أن الحملة لاقت دعما كبيرا في المنطقة العربية قائلة: ”مش بس المصريين ده جميع شعوب الدول العربية بتدعمنا علشان شايفين برضو أن ده الصح ومش مستوعبين أن في حاجة اسمها إنترنت محدود“.

فيما طالب حساب باسم “هادي أبو الدهب” الحكومة المصرية بضرورة التدخل لتحقيق مطالبهم، وكتب: ”اللي بيحصل في موضوع النت ده مش طبيعي، لازم وقفة قوية من الحكومة عشان يعتبر أن أغلب من 80% من حياة المصريين بقيت بالنت“.

وهاجم حساب باسم ”بدر“ شركات الاتصالات في مصر بالقول: ”احنا بنطالب بحقنا احنا بندفع فلوس ومفيش خدمة، احنا بندفع تمن الباقة مرة واتنين وتلاتة في الشهر، ده شغل نصب مش شغل شركات محترمة“.

بينما أكد محمد سيد، أن الجهة التي من المفترض مطالبتها بتوفير الإنترنت دون حدود، هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر وليست الشركات.

وكتب ”سيد“ عبر حسابه: “الناس بتطالب الشركات زي We وغيرها بالمطلب ده، مع إن الجهة اللي المفروض يطالبوها هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأنه هو المسؤول ولو حتى الشركات قررت يكون فيه انترنت غير محدود لازم موافقة الجهاز”.