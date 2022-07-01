زلزال يهز جنوب إيران ويشعر به سكان الإمارات

هز زلزال بقوة 6 درجات جنوب إيران وشعر به سكان الإمارات، لا سيما الفجيرة والشارقة وأبوظبي.



وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كان الزلزال محسوس في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" .زلزال بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات ، حيث كان الزلزال محسوس في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 1, 2022

من جانبه، أفاد الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في محافظة هرمزغان الواقعة جنوب إيران المطلة على الخليج العربي.

وأضاف المركز الوطني إن ”الزلزال وقع بعمق 10 كيلو متر بالقرب من ميناء الخمير بالخليج العربي“، مشيراً إلى المدن الإيرانية التي شعرت بالزلزال هي كنك وبندر لنجه، وبندر عباس وشيراز“.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في هرمزغان، ”مختار سلحشور“، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ”وقع هذا الزلزال بالقرب من مدينتي بندر خمير وبندر لنجه، وفي نفس اللحظة تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة“.

وأشار إلى ”أننا على اتصال بمحافظي وأهالي القرى وأعضاء المجلس للمدينة والقرى التابعة للمناطق المتضررة من الزلزال“، مضيفا ”ما زال الوقت مبكراً لتقييم الوضع، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن“.

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وفي 26 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2006، تعرضت مدينة ”بم“ التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، لزلزال بقوة 6.6، أوقع 42 ألف قتيل وقرابة 50 ألف جريح، كما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.

وكان زلزال عنيف ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن إنهيار الآلاف من الوحدات السكنية.

وفي 25 يونيو الماضي، هز زلزال قوي مياه الخليج جنوبي إيران، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار جراء الزلزال الذي شعر به بعض السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال التلفزيون الإيراني وقتها إن زلزالا قوته 5.6 درجة وقع بين ميناء شاراك وجزيرة كيش على عمق 22 كيلومترا.

فيما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.7 درجة هز جنوب إيران وكان على عمق ثمانية كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مسؤولون للتلفزيون الحكومي إن المنطقة نفسها شهدت قبل الزلزال بعشرة أيام نحو 100 زلزال وتوابع.