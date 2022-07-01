ما هو السؤال الذي يطرحه إيلون ماسك دائما في مقابلات التوظيف؟

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن الملياردير إيلون ماسك كان لا يكف عن طرح سؤال محدد خلال المقابلات التي يجريها مع طالبي الوظائف في شركاته، والذي قالت إنه أثار جنونا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشارت صحف بريطانية إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية و ”سبيس إكس“ للفضاء والذي يعد أغنى شخص في العالم، كان دوما يطرح سؤالا غريبا للتأكد من أن طالب الوظيفة هو الشخص المناسب.

ولفتت إلى أنه في الأيام الأولى للشركتين أجرى ماسك مقابلات مع كل شخص يتوق إلى العمل معه، بغض النظر عن الوظيفة التي كانوا يتقدمون لشغلها.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبرس: ”كان يسأل كل مرشح السؤال التالي: ”أنت تقف على الأرض…. ثم تمشي ميلًا واحدًا جنوبًا، وميلًا واحدًا غربًا وميلًا واحدًا شمالًا.. وينتهي بك الأمر بالضبط حيث بدأت…. أين تكون؟“.

وأوضحت الصحيفة أن الجواب الصحيح على السؤال الذي يعود تاريخه إلى عام 1821 هو القطب الشمالي، وأن الجواب المحتمل أيضا هو القطب الجنوبي، مضيفة أن ماسك كان يسأل بعد ذلك: ”أين يمكن أن تكون أيضًا؟“.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن هناك أماكن كثيرة بالقرب من القطب الجنوبي والتي ستعيدك إلى حيث بدأت بالضبط، نظرا لأن دائرة خط العرض بالقرب من القطب الجنوبي يبلغ محيطها نحو ميل (1.65 كم).

وقال أحد الخبراء: ”من أي نقطة على هذه الدائرة سيرجعك المشي لمسافة ميل واحد غربًا على طول هذه الدائرة إلى نفس النقطة، لذلك فإن أي نقطة تقع على بعد ميل شمال دائرة خط العرض هذه هي حل لهذا اللغز“.

ونقلت ”الغارديان“ عن خبير الألغاز الجغرافية أليكس بيلوس قوله، إن ”هناك المزيد من النقاط التي يجب مراعاتها أيضًا“.

وذكرت الصحيفة أنه تم تصميم ذلك السؤال لإظهار ما إذا كان يمكن للمرشحين التفكير وحل المشكلات بسرعة بعد تقديم البيانات.

ونقلت عن لوتي فان ريجويك من مؤسسة ”رزيوم“ للوظائف قولها: ”عندما يطرح القادة الأذكياء أسئلة صعبة، فإنهم عادةً ما يكونون مهتمين بكيفية اكتشاف إجابتك أكثر من إجابتك بشكل صحيح، إنهم لا يحاولون خداعك، لكنهم جلسوا في مقعد أمامك في المقابلة ويأملون أن تثبت إجابتك أنك مناسب تمامًا لوظيفة أحلامك“.