مصر.. النيابة تأمر بحبس القاضي أيمن حجاج زوج القتيلة شيماء جمال

أمرت النيابة العامة في مصر، بحبس القاضي أيمن حجاج زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.

وجاء في بيان نشرته النيابة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، الجمعة: ”النيابة العامة تأمر بحبس زوج المجني عليها الإعلامية/ شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات“.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس الخميس، من القبض على أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بحسب بيان رسمي.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، فقد تم تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال في محافظة السويس.

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ولفتت الوزارة إلى أن القبض عليه تم من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات، وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

وأوضحت أنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله“.

وكانت مصادر خاصة قالت في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“ إن مجلس الدولة في مصر قرر رفع الحصانة عن المستشار أيمن حجاج، كونه المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال.

وعثرت السلطات الأمنية المصرية على جثة شيماء جمال، مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة المصرية، وذلك بعد اختفائها لأيام.