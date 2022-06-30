شرطي سعودي يوقف "مفحطًا" بقوة السلاح

حظي شرطي سعودي يعمل في إدارة المرور، بإشادة واسعة من مواطنيه، بعدما أوقف قائد سيارة متهورًا بقوة السلاح قبل أن يتسبب بكارثة لأحد المارة كما حصل في حوادث تفحيط عدة سابقة في المملكة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، قائد السيارة وهو يقودها بسرعة جنونية ويتمايل بها في مكان عام بمحافظة الدرعية في منطقة الرياض، عندما داهمته سيارة مرور وتوقفت أمام سيارته.

وسرعان ما نزل شرطي من السيارة مشهرًا سلاحه نحو السيارة، وطالبًا من قائدها التوقف والنزول، وهو ما استجاب له السائق مرعوبًا.

وتلقى رجل المرور سيلًا من عبارات الدعم والإشادة بتصرفه الذي منع حادثًا محتملًا فيما لو واصل المفحط قيادة سيارته بتلك الطريقة الجنونية.

وقال أحد المغردين معلقًا على الحادثة: ”بيَّض الله وجه هذا العسكري، موقف يستحق عليه الشكر والثناء … تصرفه كان حازمًا …. المفحطون يحتاجون مثل هذا الحزم … نتمنى أن نرى عقوبات لهم، وكذلك الذين يسرعون ويساقطون في الطرق المزدحمه“.

وقال آخر: ”كفو، فعلًا الحزم والقوة مطلوبان مع السرابيت“.

📌 رجل المرور عندما يقوم بدوره… 🚔

ينتهي الأمر سريعا… القبض على مفحط في الدرعية pic.twitter.com/DPwnprdfRc — كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) June 30, 2022

وعلّق ثالث يدعى أبو صالح: ”هذا الشغل مع المخالفين للنظام ، والذين يعرّضون الناس للخطر، شكرًا رجل المرور، وشكرًا للمصور المبدع“.

وكتب رابع يدعى هادي محمد: ”في شارع مقطوع لا يوجد داعٍ للقوة المفرطة، فيكم حيل حطوه بمن يفحطون بين الناس“.

وقال المرور السعودي إنه تمت إحالة السائق المتهور إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

ضبط مرور منطقة #الرياض قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في #محافظة_الدرعية معرضاً سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه. ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/FYShIlvCqb — المرور السعودي (@eMoroor) June 30, 2022

والتفحيط، هو قيادة السيارة بطريقة استعراضية وجنونية تعتمد على السرعة الفائقة، ويلجأ هواة التفحيط في السعودية لممارسة رياضتهم الخطرة على الطرقات العامة، حيث يتجمع جمهور كبير لمتابعة المتسابقين، وكثيرًا ما ينتهي الأمر بحوادث أليمة.

ورغم العقوبات القانونية التي تصل حد السجن والغرامة، والجهود الأمنية المبذولة، ووضع المطبات الاصطناعية، والحواجز الأسمنتية داخل المساحات السكنية، وتوعية وتثقيف المجتمع بسلبياتها للمساهمة في الحد من انتشارها، إلا أن هذه الظاهرة ظلت منتشرة رغم تراجعها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.