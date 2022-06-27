أطلقته السعودية في العلا.. ما هو مشروع "وادي الفن"؟

كشفت السعودية، اليوم الإثنين، عن مشروع فني جديد يشارك فيه فنانون من المملكة والعالم، يحمل اسم ”وادي الفن“.

وسيشبه المشروع فيما يبدو ”وادي السيليكون“، الذي يستقطب محترفي التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيقام المشروع الجديد في محافظة العلا، شمال شرق البلاد، حيث تتركز هناك بالقرب من البحر الأحمر والحدود البرية والبحرية مع مصر والأردن مشروعات سياحية واستثمارية عديدة، بينها ”نيوم“، وهي مدينة حديثة تستفيد السعودية في إنشائها من أحدث اختراعات التقنية وتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة.

وتشرف الهيئة الملكية للعلا على مشروع ”وادي الفن“، وتستهدف منه تحويل المحافظة لوجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

وأعلنت الهيئة الحكومية، في بيان، أن مساحة ”وادي الفن“ تقدر بـ 65 كيلومتراً مربعاً، وسيكتمل المشروع في العام 2024، وسيتضمن أعمالاً فنية مستمدة من طبيعة العلا لأشهر الفنانين السعوديين والعالميين، وسيستقطب عشاق الفن من جميع أنحاء العالم.

وسيقام برنامج أولي أواخر عام 2022، ويسبق افتتاح ”وادي الفن“ في العام 2024؛ ويشمل معارض مؤقتة ومقرات للفنانين وندوات عامة، والكشف عن الأعمال الفنية الخمسة الأولى، مع برنامج حيوي للزوار يشمل العروض والجولات عبر الوادي، إلى جانب الفرص التعليمية لأبناء وبنات السعودية في العلا وباقي المملكة.

ويشارك في ”وادي الفن“ نخبة من أبرز الفنانين والفنانات السعوديين والسعوديات، إضافة إلى أبرز رواده العالميين، ومنهم: منال الضويان، وأحمد ماطر، وأجنيس دينيس، ومايكل هايزر، وجيمس توريل.

كما سيشارك الفنانون بأعمال تناقش موضوعات عدة مثل الذاكرة الجماعية والفولكلور والحضارة والإنجاز وأهمية الضوء، وتمثل هذه المشاركات بداية برنامج سيستمر في استقطاب المزيد من الفنانين.

ويعتمد المشروع بشكل رئيس وفق القائمين عليه على فن الأرض، وهو أسلوب فني يعتمد على إقامة الأعمال الفنية في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة بدلاً من إقامتها في المتاحف والصالات المغلقة.

وينضم المشروع الجديد لسلسلة مشاريع ثقافية تقام في المنطقة وباقي مناطق المملكة التي تسعى للتحول إلى وجهة عالمية للثقافة والفنون، بالتزامن مع سعيها لاستقطاب ملايين السياح في أكبر تحول تشهد البلاد المحافظة.