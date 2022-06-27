احتفاء واسع بجود المطيري أول كويتية تحصد العلامة الكاملة في الثانوية العامة

احتفى كويتيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمواطنتهم جود عبدالله المطيري، التي حصدت نسبة تامة في الثانوية العامة، لتعتبر أول كويتية تحصل على هذه النسبة التي كانت في السنوات الماضية محصورة في الطلبة الوافدين من جنسيات مختلفة.

وحصلت جود الطالبة في ثانوية ”أم زياد الأشجعية“ للبنات، في القسم العلمي على نسبة 100 بالمئة، وهي ذات النسبة التي حصل عليها 17 طالبا وطالبة غيرها من جنسيات مختلفة.

وتصدَر اسم الطالبة جود حديث الكويتيين الذين أبدوا مشاعر فرح واعتزاز، لما حققته هذه الطالبة من نتيجة، وُصفت بأنها ”سابقة تاريخية“، رغم أن هناك طلبة كويتيين تفوقوا في السنوات الماضية إلا أنهم لم يحصلوا على نسبة كاملة.

ونشرت الصحف الكويتية أسماء الطلبة المتفوقين عقب إصدار نتائج الثانوية العامة مساء الأحد، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 84.04 بالمئة، تمكنت الفتيات من التربع على عرش الأوائل في أقسام العلمي والأدبي والديني.

وأظهرت كشوفات النتائج المتداولة أن ترتيب الطالبة جود هو الرابع سبقها في الترتيب 3 طلبة من مصر وسوريا، حصدوا ذات النسبة.

وعبَر الإعلامي أحمد العنزي عن سعادته بهذا التفوق، قائلاً ”تبارك الله 100% أجمل مقطع اليوم الله يوفقها ويحفظها“.

وكتب المحامي ثامر جمعان المطيري ”مشالله تبارك الرحمن أبارك للكويت ولأسرة #جود_المطيري على هذا الإنجاز الذي يعد مفخرة للكويت بحصولها على نسبة ١٠٠٪ ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها البلاد والعباد“.

مشالله تبارك الرحمن أبارك للكويت ولأسرة #جود_المطيري على هذا الإنجاز الذي يعد مفخرة للكويت بحصولها على نسبة ١٠٠٪ ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها البلاد والعباد .. — المحامي /ثامر جمعان المطيري (@t_aldihani) June 26, 2022

وقال الناشط بداح خالد المطيري ”جود ولها من إسمها نصيب وهو الكرم أكرمت الكويت وأهلها بهذه النسبة بارك الله فيها وفي أهلها على هذا الإنجاز“.

جود ولها من إسمها نصيب وهو الكرم أكرمت الكويت وأهلها بهذه النسبة

بارك الله فيها وفي أهلها على هذا الانجاز #جود_المطيري 🇰🇼 https://t.co/7nrmJk5y0y — بداح خالد المطيري (@badahalmutairi) June 26, 2022

وعلَق الكاتب والإعلامي أحمد الفهد بالقول ”فيج نفتخر يا #جود_المطيري“.

فيج نفتخر يا #جود_المطيري — الكاتب احمد الفهد (@_aalfahad_) June 26, 2022

وبارك الدكتور مشاري المطيري هذا التفوق، قائلاً ”والله لايوجد كلمات تصف فخري و اعتزازي ب ابنت الكويت #جود_المطيري الف الف الف مبروك لك و لنا…. #مطير #كويت #كفو يا جود #الكويت“.

وقال الكاتب الكويتي خالد الصواغ ”ما شاء الله تبارك الله سابقه تعد الأولى في تاريخ #الكويت الطالبه الكويتيه #جود_المطيري الاولى على الكويت بنسبة 100% الف الف الق مبروك وأسال الله ان يوفقج ونشوفج في اعلى المناصب“.

ما شاء الله تبارك الله سابقه تعد الأولى في تاريخ #الكويت الطالبه الكويتيه #جود_المطيري

الاولى على الكويت بنسبة 100%

الف الف الق مبروك وأسال الله ان يوفقج ونشوفج في اعلى المناصب pic.twitter.com/00yUZHfKdE — خالد الصواغ (@KhaledFAlazmi) June 26, 2022

وتهافتت وسائل الإعلام المحلية إلى منزل عائلة الطالبة جود فور صدور النتائج، للحديث معها ومعرفة مشاريعها المستقبلية، حيث أشارت إلى أنها ”تطمح بدراسة الطب واستكمال الدراسات المتخصصة فيه“.

وأعلنت وزارة التربية نتائج الثانوية العامة، وبينت أن نسبة النجاح العامة بلغت 84.04 بالمئة، بواقع 78.91 في القسم العلمي، و 79.31 في القسم الأدبي، و 82.85 في القسم الديني.

وحققت الطالبة المصرية رحمة خالد المركز الأول في القسم الأدبي بنسبة 99.81بالمئة، في حين حصلت الطالبة الكويتية روان حافظ على المركز الثاني بنسبة 99.64 بالمئة، وهي الأولى على الطلبة الكويتيين في القسم الأدبي.

وفي القسم الديني حققت منة الله سيد كيلاني عبدالغني (غير كويتية) المركز الأول بنسبة 99.77، في حين حصدت الكويتية روان فهد الكندري على المركز الثاني بنسبة 99,66.