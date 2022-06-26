وفاة الشيخ السعودي إبراهيم الفليج

توفَّى اليوم، الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن الفليج، صاحب دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وضجت منصة تويتر للتواصل الاجتماعي بتغريدات نعي للشيخ الراحل، الذي عرف كطالب للعلم الشرعي، ومهتم بطباعة كتب العلوم الشرعية.

وغرد حساب مكتبة دار طيبة الخضراء على تويتر ”انتقل إلى رحمة الله صاحب الدار فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالمحسن الفليج غفر الله له ورفع درجته، وجعل ما أصابه كفارة ورفعة له، وجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة“.

انتقل إلى رحمة الله صاحب الدار

فضيلة الشيخ:#إبراهيم_بن_عبدالمحسن_الفليج

غفر الله له ورفع درجته ،

وجعل ما أصابه كفارة و رفعة له ،

وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء ،

وأسكنه الفروس الأعلى من الجنة . pic.twitter.com/tKpnVKgz9A — مكتبة دار طيبة الخضراء (@dar_tg) June 26, 2022

وكتب المحامي السعودي محمد المهنا ”إنا لله وإنّا إليه راجعون،، توفّى اليوم رجلٌ من أهل الصلاح والتقوى ونشر الخير، أحسبه كذلك والله حسيبه، وهو الشيخ #إبراهيم_بن_عبدالمحسن_الفليج صاحب دار طيبة الخضراء، بسبب مرض نسأل الله أن يكتب له به أعلى الدرجات. اللهمّ اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واجمعنا به في علّيّين“.

إنا لله وإنّا إليه راجعون،،

توفّي اليوم رجلٌ من أهل الصلاح والتقوى ونشر الخير، أحسبه كذلك والله حسيبه، وهو الشيخ #إبراهيم_بن_عبدالمحسن_الفليج

صاحب دار طيبة الخضراء@dar_tg

بسبب مرض نسأل الله أن يكتب له به أعلى الدرجات.

اللهمّ اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واجمعنا به في علّيّين. pic.twitter.com/yGTrvEpX6j — محمد المهنا (@almohannam) June 26, 2022

وكتب الصحفي إبراهيم الماجد ”توفي قبل قليل …الشيخ #إبراهيم_بن_عبدالمحسن_الفليج ( أبو بندر ) نِعم الرجل، نحسبه من الصالحين المصلحين والله حسيبه، عزاؤنا لبندر وإخوانه وأخواته ووالدتهم، ولإخوانه محمد وعبدالله وعلى وبقية الإخوة والأخوات، ولآل فليج الكرام في الرياض ورغبه . اللهم أكرم وفادته، واسكنه الفردوس.“

توفي قبل قليل …الشيخ #إبراهيم_بن_عبدالمحسن_الفليج ( أبو بندر ) نعم الرجل نحسبه من الصالحين المصلحين والله حسيبه، عزاءنا لبندر وأخوانه وأخواته ووالدتهم، ولأخوانه محمد وعبدالله وعلى وبقية الأخوة والاخوات، ولآل فليج الكرام في الرياض ورغبه .

اللهم أكرم وفادته، واسكنه الفردوس. — إبراهيم الماجد (@almajed118) June 26, 2022

ونعاه المغرد عبد الرحمن الجليل بالقول ”كان صاحب خلق رفيع ولين وصلاح وبذل في الخير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه“.

كان صاحب خلق رفيع ولين وصلاح وبذل في الخير.

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه.

اخلصوا له في الدعاء #إبراهيم_بن_عبدالمحسن_الفليج pic.twitter.com/B2Obl6lk3R — عبدالرحمن الجليل (@Jleal111) June 26, 2022

وكشف مغردون أن الشيخ الراحل سيصلى عليه بعد صلاة العصر بجامع المهيني طريق الملك عبدالعزيز شمال طريق الملك سلمان، والدفن في مقبرة الشمال بالعاصمة الرياض.