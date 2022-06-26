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وفاة الشيخ السعودي إبراهيم الفليج
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 9:18 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 9:40 GMT

وفاة الشيخ السعودي إبراهيم الفليج

توفَّى اليوم، الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن الفليج، صاحب دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. وضجت منصة تويتر للتواصل

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المصدر: فريق التحرير

توفَّى اليوم، الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن الفليج، صاحب دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وضجت منصة تويتر للتواصل الاجتماعي بتغريدات نعي للشيخ الراحل، الذي عرف كطالب للعلم الشرعي، ومهتم بطباعة كتب العلوم الشرعية.

وغرد حساب مكتبة دار طيبة الخضراء على تويتر ”انتقل إلى رحمة الله صاحب الدار فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالمحسن الفليج غفر الله له ورفع درجته، وجعل ما أصابه كفارة ورفعة له، وجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة“.

وكتب المحامي السعودي محمد المهنا ”إنا لله وإنّا إليه راجعون،، توفّى اليوم رجلٌ من أهل الصلاح والتقوى ونشر الخير، أحسبه كذلك والله حسيبه، وهو الشيخ #إبراهيم_بن_عبدالمحسن_الفليج صاحب دار طيبة الخضراء، بسبب مرض نسأل الله أن يكتب له به أعلى الدرجات. اللهمّ اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واجمعنا به في علّيّين“.

وكتب الصحفي إبراهيم الماجد ”توفي قبل قليل …الشيخ #إبراهيم_بن_عبدالمحسن_الفليج ( أبو بندر ) نِعم الرجل، نحسبه من الصالحين المصلحين والله حسيبه، عزاؤنا لبندر وإخوانه وأخواته ووالدتهم، ولإخوانه محمد وعبدالله وعلى وبقية الإخوة والأخوات، ولآل فليج الكرام في الرياض ورغبه . اللهم أكرم وفادته، واسكنه الفردوس.“

ونعاه المغرد عبد الرحمن الجليل بالقول ”كان صاحب خلق رفيع ولين وصلاح وبذل في الخير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه“.

وكشف مغردون أن الشيخ الراحل سيصلى عليه بعد صلاة العصر بجامع المهيني طريق الملك عبدالعزيز شمال طريق الملك سلمان، والدفن في مقبرة الشمال بالعاصمة الرياض.

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