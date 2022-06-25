من هي الأردنية لبنى منصور التي قتلت على يد زوجها في الإمارات؟

لبنى منصور، ضحية أردنية جديدة قتلت على يد زوجها في الإمارات، بعد يومين على مقتل الطالبة إيمان إرشيد رميا بالرصاص داخل جامعتها في عمان.

قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، إن شابة عشرينية قتلت على يد زوجها بسبب خلافات شخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت شرطة إمارة الشارقة قالت في وقت سابق إنها ألقت القبض على شخص قتل سيدة عربية داخل سيارتها ولاذ بالفرار، بعد بلاغ من والدة المجني عليها.

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تكشف تفاصيل حول جنسية القتيلة أو الجاني، إلا ان وسائل الإعلام الأردنية تداولت بشدة خبر مقتل أردنية طعنا على يد زوجها في الإمارات.

وكشف معلقون معلومات حول هوية الضحية، وأنها تدعى لبنى منصور، وهي أردنية من اصول فلسطينية، وكانت تعيش مع زوجها الجاني في دولة الإمارات.

وكتب المدون الفلسطيني رامي عبده: ”مقتل المهندسة الأردنية إثر قيام زوجها بقتلها ب 15 طعنة في الإمارات عقب خلافات نشبت بينهما في دولة الامارات العربية“.

وأوضح عبده أن لبنى منصور تعود اصولها إلى بلدة جوريش بقضاء نابلس.