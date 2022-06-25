من هو الشيخ الراحل محمود خليل القارئ؟

توفي، اليوم السبت، الشيخ محمود خليل القارئ، إمام المسجد النبوي المكلف وإمام مسجد القبلتين عن عمر ناهز 47 عاما بعد معاناة مع المرض.

من هو محمود خليل القارئ؟

الشيخ محمود خليل القارئ هو إمام جامع القبلتين، ومشارك في جامع قباء بالمدينة النبوية المنورة، وإمام المسجد النبوي، المكلف.

يحمل الشيخ الراحل الجنسية السعودية، وقد ولد ونشأ في المدينة المنورة عام 1975 ، وحفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة من عمره.

حصل الشيخ الراحل محمود خليل القارئ على شهادات عالية في القرآن الكريم، وإجازة في القراءات السبع، حيث نال شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، وبدأ تدريس القرآن وعمره 14 عامًا حتى وفاته.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن وفاته صباح يوم السبت 25 من شهر يونيو.

درس الشيخ محمود في مدارس المملكة وحفظ القرآن الكريم كاملًا وحصل على إجازة من والده، بالإضافة إلى شهادة إجازة في القراءات السبع، بدأ تدريس القرآن في عمر صغير وعمل كمعلم في مدارس تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، وأيضًا تدريسه بكلية المعلمين لمدة 8 سنوات.

وقدم الراحل الكثير من البرامج، منها برنامج في ظلال القرآن لمدة 3 سنوات في التلفزيون الرسمي السعودي.

يذكر أن والد محمود القارئ هو الشيخ خليل القارئ إمام من أئمة الحرمين، ولد ونشأ في مظفر أباد الباكستانية ودرس في مدارس لاهور .

حفظ القارئ الأب القرآن كاملًا ومن ثم التحق لدراسة القراءات على قراء باكستان، وعمل قارئًا في إذاعة باكستانية في منطقة مظفر أباد، رجع الشيخ خليل إلى بلده مكة المكرمة من أجل إكمال دراسته الجامعية، ودرس في عدة معاهد ومدارس خاصة في تحفيظ القرآن الكريم.