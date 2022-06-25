خدمات رقمية وتقنيات حديثة.. السعودية تجند 10 آلاف موظف لخدمة الحجاج

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، حشد أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ بهدف تسهيل أداء المناسك عليهم خلال موسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت العديد من التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية التي تسهم في التسهيل على القاصدين وإثراء تجربتهم، بالإضافة إلى تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية إلى 160 مليون مستفيد.

وأدخلت الرئاسة العامة تقنيات حديثة وتطبيقات ذكية وأنظمة ملاحية وروبوتات آلية ومصاحف برايل الإلكترونية؛ لتمكين القاصدين وتسهيل أداء مناسكهم.

وترتكز الخطة الأساسية لهذا العام على تخصيص صحن المطاف ليكون للحجاج فقط، إلى جانب مصليات خاصة في قبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء سنة الطواف، ووضع باب الملك فهد وباب السلام لدخول الحجاج والمعتمرين، فيما تم تخصيص 144 بوابة لدخول قاصدي بيت الله الحرام .

وتقدم الرئاسة يوميًا 3 ملايين عبوة لماء زمزم، وأكثر من 25 ألف حافظة موزعة في جنبات المسجد الحرام عدا المشربيات والحقائب والعربات اليدوية لإيصال الماء لضيوف الرحمن مبردًا، كما تقوم بعمليات التعقيم للمسجد الحرام ومرافقه الداخلية عشر مرات يوميًا لتظل بيئة الحرمين الأكثر تعقيمًا في العالم، فيما تقدم الرئاسة لكبار السن وذوي الإعاقة 1800 عربة كهربائية.

وتعد الرئاسة برامج علمية ودروسا توعوية يقوم عليها كوكبة من هيئة كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد الحرام، تعنى بإجابة السائلين وتقديم الفتاوى وتصحيح التلاوة بما يسهم في إثراء تجربة قاصدي المسجد الحرام، حيث إن جميع خدمات الرئاسة ودروسها العلمية ومحاضراتها التوجيهية يتم ترجمتها إلى 10 لغات عالمية.

كما أعدت الرئاسة سلسلة من البرامج العلمية والثقافية التي تقدمها مكتبات المسجد الحرام، ومجموعة من المعارض النوعية التي تقدمها الرئاسة لتسليط الضوء على البعد التاريخي للحرمين الشريفين، فضلا عن إعداد الرئاسة مواد إعلامية متخصصة، بالتعاون مع وزارة الإعلام، لإبراز جهود المملكة، وتوعية القاصدين، وتعريفهم بالخدمات المختلفة المعدة لهم في الحرمين الشريفين.

إعادة بناء منصات خدمات حجاج الداخل بالكامل

في غضون ذلك، أكد نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم السبت، أنه سيتم عقب موسم الحج إعادة بناء منظومة منصات خدمات حجاج الداخل بشكل كامل، لافتًا إلى أن التقييم للشركات هو بهدف التحسين وليس لإيقاع العقوبات والغرامات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مشاط قوله خلال اجتماع عقدته وزارة الحج والعمرة، اليوم، مع المجلس التنسيقي وشركات حجاج الداخل، إنه ”يجب توعية الحجاج بكل التحديات التي يتعاملون معها في الحج، فأكثرهم يحجون لأول مرة، منوّهًا إلى أنه في هذا الموسم ما يهم وزارة الحج هو قياس رضا ضيوف الرحمن.

وتابع: ”جهزنا فريق عمل مختص للعمل على كل ما يتعلق بذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي، ومن الأمور الجميلة إخراج المنتجات الإعلامية التي تساهم في تحسين مستوى التوقعات لدى الحاج في المستوى الطبيعي.

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك نشر للمحتوى الإعلامي الذي يساهم في تحسين مستوى التوقع لدى الحاج إلى المستوى المتوسط.

وأشار إلى أنه سيتم نشر ملف كامل عن آلية القياس والمعايير التي يتم العمل عليها، وقياس الرضا يهدف إلى التحسين المستمر بمنهجية قياس واضحة ومحددة.

وأوضح أن الضيف الخفي أداة من أدوات قياس الرضا التي سيتم العمل عليها في هذا الموسم.