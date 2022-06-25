مصر.. أول تعليق من أسرة الطفلة رقية بعد نجاح حملة التبرع

سيطرت حالة من الفرح العارم على وجهي والدي الطفلة المصرية رقية المصابة بضمور شوكي، في أول ظهور لهما بعد نجاح حملة شعبية استطاعت جمع أكثر من 40 مليون جنيه مصر، ما يتجاوز مليوني دولار أمريكي.

وخلال بث مباشر مشترك مع صفحات وسائل إعلام محلية، وجه محمد رضا سليمان، والد الطفلة وزوجته نورهان، الشكر لجميع المصريين، على المساهمة في نجاح المبادرة وتجميع المبلغ الضخم في وقت قياسي وهام، خاصة وأنه يتبقى فقط أقل من 7 أيام على إتمام الطفلة عمر عامين والذي يصعب بعده علاجها.

كما وجه والدا الطفلة رسالة شكر من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر فجر اليوم السبت، للمؤسسات والجهات المصرية وكذلك بعض المشاهير وجميع وسائل الإعلام الذين شاركوا وساهموا في نجاح المبادرة الإنسانية، متمنين تواصل تلك المبادرات لعلاج العديد من الأطفال الذين يعانون من نفس مرض طفلتهم ويحتاجون العلاج الذي يكلف أكثر من مليوني دولار للطفل الواحد.

وظهرت نورهان والدة الطفلة، وهي تحمل رقيةوقالت: “الحمد لله وبشكر كل الناس اللي وأنا في أقصى مراحل السعادة، وأول ما عرفت أننا جمعنا المبلغ كانت أحلى فرحة في الدنيا، وكنت وقتها في المستشفى عشان رقية كانت تعبانة، والحمد لله كان أملي في ربنا كبير”.

وأضافت والدة الطفلة: “لأن القوت في المرض ده بيكون صعب وكل دقيقة الأم بتشوف بنتها بتدهور بيكون إحساس صعب، ولكن الحمد لله أنا بشكر الجميع جدا”.

وبفرحة هيسترية سيطرت عليه قال محمد رضا سليمان والد الطفلة: ”أنا كنت في الطريق وأول ما سمعت ما صدقتش، وصديقي أحمد ركن السيارة على جنب ووقف من الصدمة، وبقوله 40 إيه اللي جمعناهم!!“.

وأضاف: “أول ما عرفت أن المبلغ اتجمع خلاص، شفنا بنتنا بتمشي قدامنا”.

وتزامنا مع إعلان تجميع المبلغ، احتفل أهالي منطقة عزبة سكينة بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، حيث مسقط رأس الطفلة، بعدما أقاموا أمام منزل الطفلة احتفالا كبيرا، فرحا بجمع التبرعات واكتمال قيمة العلاج .

وردد الأهالي المحتفلون هتفات: ”الله أكبر“ معبرين عن فرحتهم بالرقص والغناء وإطلاق الألعاب النارية، حاميلن صورة الطفلة، كما أطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بنجاح المساعي لجمع قيمة العلاج.

ونجحت منذ ساعات قليلة، حملة شعبية شارك فيها نجوم المجتمع لجمع أكثر من مليوني دولار أمريكي تكلفة علاج الطفلة رقية التي تعاني من مرض الضمور الشوكي.

ورقية هي طفلة تعاني من ضمور العضلات الشوكي، وتحتاج إلى حقنة ”زولجانزما“ التي تبلغ تكلفتها 40 مليون جنيه مصري أي حوالى مليوني دولار أمريكي، مع اشتراط أن تحصل على الحقنة قبل أن تتم عمر عامين .

وبجانب المشاركة الشعبية من المصريين، شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في مصر في الحملة، ومنهم من تبنى الحملة من البداية مثل الفنانة المصرية وفاء عامر التي استضافت والدي الطفلة في منزلها أكثر من مرة آخرها خلال الساعات الأخيرة.

ومن بين نجوم المجتمع والمشاهير الذين نشروا المنشور الذي تضمن جمع التبرعات، لاعب كرة القدم في النادي الأهلي ومنتخب مصر عمرو السولية وغيره، ومن الفنانين مثل ”محمد هنيدي وأحمد العوضي وأيتن عامر ودانا حمدان والمطرب عمر كمال“.