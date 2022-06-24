مقتل 5 مهاجرين لدى محاولتهم العبور من المغرب لجيب مليلية الخاضع لإسبانيا

لقي 5 مهاجرين غير قانونيين مصرعهم وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، أثناء عملية اقتحام لمدينة مليلية الخاضعة لسيطرة إسبانيا؛ من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الخاضعتان للحكومة الإسبانية على الساحل الشمالي لأفريقيا، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى أوروبا.

وأفادت السلطات المحلية لإقليم الناظور (شمال المغرب) بأن ”مجموعة من المهاجرين غير القانونيين المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أقدمت اليوم على اقتحام مليلية“.

وأوضح مصدر في سلطة الإقليم أنه ”أثناء تدخل القوات العمومية لإحباط هذه العملية، التي عرفت استعمال المقتحمين لأساليب عنيفة، تم تسجيل إصابة 140 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطرة، فيما جرى تعداد إصابة 76 من المقتحمين، من بينهم 13 إصابة بليغة“.

كما تم خلال هذه العملية تسجيل مصرع 5 من بين المقتحمين جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج.

وأضافت السلطات المحلية أنه ”تم نقل كافة المصابين، سواء في صفوف القوات العمومية أو من بين المقتحمين، صوب مستشفى الحساني في مدينة الناظور والمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وجدة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة“.

من جهته، قال متحدث باسم الشرطة المحلية الإسبانية إن نحو 2000 مهاجر شقوا طريقهم إلى الحدود، وتمكن أكثر من 500 من تجاوز نقطة المراقبة على الحدود بعد قطع السياج بالمقصات.

وأضاف أن من بين هؤلاء ”تمكن 130 مهاجرًا جميعهم رجال وبالغون من الدخول إلى مليلية“.

وانتشرت القوات المغربية بشكل واسع لمحاولة صد عملية الدخول على الحدود وتعاونت ”بشكل نشط ومنسق مع القوى الأمنية“ الإسبانية، حسبما أفادت الشرطة الإسبانية.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الإسبانية مهاجرين مرهقين ممددين على رصيف في مليلية، وبعضهم ملطخ بالدماء وملابسه ممزقة.

وهذا الاقتحام هو الأول من نوعه منذ عودة العلاقات بين الرباط ومدريد إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس، إثر خلاف دبلوماسي استمر قرابة السنة.