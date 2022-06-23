بسبب أفلام "ديزني".. مصر تعتزم إطلاق مبادرة عن "الإعلام الآمن للطفل"

أعلن رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر، الكاتب الصحفي كرم جبر أن بلاده بصدد إطلاق مبادرة جديدة عن الإعلام الآمن للطفل، لمواجهة الأفكار والبرامج والأفلام التي تقدمها شركة “ديزني” الأمريكية وتروج للمثلية الجنسية.

وقال كرم جبر في حوار تلفزيوني، مساء الأربعاء، ببرنامج ”من مصر“ المذاع على فضائية ”سي بي سي“ المصرية، إن مبادرة الإعلام الآمن تستهدف تنظيم ما سيعرض وما سيراه الطفل ليتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر، أن دوافع إطلاق هذه المبادرة هي أن بلاده ”لن تسمح بترويج الأفكار الشاذة التي تريدها بعض الشركات العالمية في الغرب“.

واعتبر كرم جبر، أن الحفاظ على الهوية والتصدي للمثلية الجنسية، معركة المجلس الأعلى للإعلام في مصر، مشددا على ذلك بالقول: ”لن نسمح بالمثلية كما تسمح بها بعض الدول الأخرى، يجب احترام الضوابط والمشاعر الدينية لدينا… ولا تحاول أي دولة فرض ثقافتها علينا بداعي (حقوق الإنسان).

وواصل جبر حديثه بالقول، إن المشاعر الدينية تعلو على أي مشاعر أخرى يروج لها البعض، لافتاً إلى أن مجتمعنا يرفض فكرة نشر الشذوذ والمثلية الجنسية، لذلك على الجميع احترام ذلك.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر إلى حجم أفلام “ديزني” التي تروج للمثلية الجنسية، قائلاً: “أي بلد في الدنيا بيمنعوا ما يتعارض مع سياستهم، والمثلية لا تتناسب مع ثقافتنا ولا سياستنا، لذلك سنحجبها ونواجه ذلك، وعلى الغرب احترام ذلك ولا يحاول أن يفرض علينا أمورا شاذة عن أخلاقنا وثقافتنا”.

وتابع: “يتحدثون عن المثلية بداعي حقوق الإنسان، وهذا خطأ، هذا ليس حقوق إنسان ولا حتى حيوان، المثلية أمر شاذ ومرفوض ويهين الإنسان”.

https://youtu.be/vdHL-Tu51CY

يشار إلى أن مسؤولي شركة ”ديزني“ الأمريكية لا يمانعون تقديم محتوى يعبر عن المثلية الجنسية.

وأعلنت 14 دولة في الشرق الأوسط، بينها بلدان عربية وإسلامية، منها مصر، منع فيلم الرسوم المتحركة ”لايت يير“ (Lightyear) الموجه للأطفال، نتيجة ما علم عنه من الترويج للشذوذ والمثلية.

وفيلم ”لايت يير“ من إنتاج استوديوهات بيكسار وأفلام والت ديزني.