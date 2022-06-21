انتقادات واسعة لتصميم سوق الحافة الشهير في سلطنة عمان

أثار شكل وتصميم مشروع سوق الحافة الشهير في سلطنة عمان، استياء شريحة واسعة من العمانيين الذين أبدوا صدمتهم للاختلاف الكبير في التصميم بين المخطط والواقع.

وكانت أعمال إنشاء وتطوير السوق تمت بناءً على مرسوم صدر قبل نحو 16 عامًا، وذلك بهدف تطوير منطقة الحافة بمدينة صلالة.

وتداولت المواقع الإخبارية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة صورًا من التصميم الخاص للواجهة البحرية للسوق التي بدأ إنشاؤها قبل نحو عام، أظهرت أبنية عادية بألوان بسيطة خلافًا لما توقعه وطمح إليه العمانيون بأن يكون للسوق والمنطقة تصميمًا مميزًا لتكون وجهة سياحية لافتة.

وأطلق النشطاء وسمًا حمل اسم السوق، للتعليق والتعبير عن استيائهم من تصميم واجهة السوق، والتي تأتي ضمن مشروع لتطوير منطقة الحافة في صلالة بمحافظة ظفار، ومن المتوقع البدء بالتشغيل الكلي للسوق في خريف 2023.

وانتقد الناشط علوي المشهور التصميم المتداول والذي أظهر العمال أثناء مباشرتهم أعمال الإنشاء، وقال: ”هذا المشهد يختصر واقع الحال ونمط التنمية في عُمان.. نحن لا نميل لحل المشاكل من جذورها ومحاسبة المتسببين بالإخفاق.. نكتفي بالترقيع والهروب إلى الأمام وتغيير القالب، بينما الجوهر نفسه.. نكذب على أنفسنا!“.

وأبدى خالد الشنفري أبو سبعة، رئيس فرقة صلالة المسرحية، استياءه من تصميم السوق، قائلا: ”إذا واجهة بحرية مثل الحافة وانتظار تجاوز 16 عامًا ونخرج بهذه الصورة لماذا لا توضع ميزانيات ضخمة لواجهة ضخمة كالحافة، ولا محافظة ظفار حقل تجارب لشركات مستحدثة“.

وقارن الناشط أحمد الحوسني بين تصميم السوق وتصميم بيت أثري في سوق مطرح، وقال: ”صورة لبيت أثري في سوق مطرح والواجهة البحرية لسوق الحافة سبحان الله! عجزنا حتى أن نفكر بفكر أجدادنا رغم عيشهم في زمن قديم بعيد عن التطور العمراني العالمي، إلا أنهم تفوقوا علينا بإبداعهم والله عيب أي تطور وأي تقدم يتحدث عنه المسؤولون إذا تفكيرهم عقيم بهذا الشكل؟ !“.

ورأى الناشط خالد الحامدي أن ما تم إنشاؤه من تصميم للواجهة البحرية والسوق هو تشويه للمنطقة، قائلًا: ”يا تضرب وتوجع أو تجلس وتهجع“، يا جماعة إذا ما عندكم المعرفة ولا المقدرة على مواكبة ما يحصل في دول المنطقة من تنافس وإبداع، أرجوكم توقفوا عن هذا البؤس والقبح والتشويه، اشتغلوا صح خلاص ترى ملينا، ”دهان العمّات“ والله ما عاد يمشي لأنه فضيحة“.

وطالب الناشط الاجتماعي سيف المقبالي بمحاسبة القائمين على المشروع، وقال: ”أكثر من كذا فساد شيء؟! والله قهر تشوف الدول الثانية كيف أسواقها جميلة ومزدهرة ونحن تصاميم أسواقنا في الاتفاقيات غير وفي أرض الواقع غير.. أتمنى المحاسبة للقائمين على المشروع“.

وتوالت التعليقات الناقدة للمشروع، في حين أفاد البعض بأنه من السابق لأوانه الحكم على المشروع الذي ما زال قيد البناء والتطوير، لافتين إلى أنه يمكنهم الحكم عليه عقب انتهائه بشكل كامل.

يذكر أن مرسومًا سلطانيًا صدر عام 2006، لتطوير منطقة الحافة بصلالة؛ بهدف تطوير وتنمية المنطقة، اقتصاديًا وسياحيًا وثقافيًا.

وتولت شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) تنفيذ المشروع، حيث بدأت في مايو/ أيار 2021 الأعمال التمهيدية للمرحلة الأولى لمشروع تطوير الحافة، وتضمنت أعمال المرحلة الأولى من المشروع تطوير الواجهة البحرية على مساحة تبلغ أكثر من 60 ألف متر مربع، وإنشاء سوق تراثي بهوية محلية فريدة.