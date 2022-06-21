مذيع قناة العربية إبراهيم بدر يوجه رسالة إلى "مسن حائل"

رد الإعلامي في قناة العربية إبراهيم بدر، على مشهد مسن سعودي من مدينة حائل وهو يحاول تقديم القهوة له أثناء ظهوره على شاشة التلفاز، بالإشادة والترحيب.

وقال الإعلامي بدر ”قهوتك مشروبة يا عمي وإن شاء الله أجيك حايل وأشربها من يدك الطاهرة ترى الكرم مو بغريب عليكم يا أهل شمر يا أحفاد حاتم الطائي“.

قهوتك مشروبة يا عمي وإن شاء الله أجيك حايل وأشربها من يدك الطاهرة ترى الكرم مو بغريب عليكم يا أهل شمر يا أحفاد حاتم الطائي. pic.twitter.com/jDtBcxogGI — إبراهيم بدر (@ibmbader) June 20, 2022

وأثار تصرف الرجل الطاعن في السن والذي يعاني من وضع صحي خاص، إعجاب كثير من النشطاء والإعلاميين الذين أعادوا تداول المقطع، ومنهم الإعلامي إبراهيم بدر الذي أثنى على ما بدر من هذا الرجل، وطلب تزويده بأي وسيلة اتصال للوصول إليه.

كما أثنى مراسل قناة ”العربية“ في السعودية، عبدالواحد الحميد على المسن السعودي، وقال ”لم ينس الكرم رغم الزهايمر مسن سعودي في #حائل يقف أمام الشاشة لتقديم القهوة لمذيع #العربية“.

وحرص إعلاميون ونشطاء على الإشادة بالرجل المسن وأهل حائل وما يمتازون به من كرم، كما أشادوا بالإعلامي إبراهيم بدر الذي تفاعل مع الحادثة وأبدى سروره وفخره بالرجل المسن وأهل حائل.

وتعتبر القهوة العربية من أبرز التقاليد في السعودية، وهي رمز للكرم والجود وحسن الضيافة، ويتم تقديمها عند استقبال الضيوف وفي الأعراس والمآتم.

ويحرص أهالي حائل على الحفاظ على هذا التقليد، وتقديم القهوة للضيف بالدلال التي تحظى بمكانة رفيعة وتعتبر واحدة من أهم عناصر المجالس السعودية.

وتضم مدينة حائل مصنعاً لصناعة دلال القهوة النحاسية، والتي تصنع بأشكال وألوان وأحجام مختلفة، ويحرص كثير من الزوار والسياح الذين يقصدون هذه المنطقة على اقتناء بعضاً من هذه الدلال.