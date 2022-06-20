الكشف عن تفاصيل وصور مؤثرة من حياة الأمير الراحل سعود بن محمد بن تركي

كشف مقربون من الأمير السعودي الراحل، سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، الذي توفي يوم الجمعة الماضي، عن صور وتفاصيل مؤثرة من حياة الرجل العاشق للرياضة وكرة القدم وفريق الأهلي.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن وفاة الأمير سعود، قبل أن تقام الصلاة على جثمانه يوم السبت الماضي في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وينشر حساب أنشئ حديثاً في تويتر، ويديره أحد المقربين من الراحل فيما يبدو، صورا ومقاطع فيديو وتفاصيل مؤثرة عن حياة الأمير سعود الذي فارق الحياة وهو في سن 49 عاماً.

وتضم قائمة الصور مراحل الطفولة والشباب للأمير سعود، حيث يظهر بمراحل مختلفة إحداها برفقة نجوم كرة قدم سعوديين معروفين ومثلوا المنتخب الأول للمملكة.

كما تضم القائمة صورا مؤثرة لقبر الأمير الراحل والحاضرين لتشييعه، بجانب نشر مقطع فيديو تظهر فيه سيارة الإسعاف التي نقلت جثمانه للمقبرة.

فيما يظهر في مقطع فيديو آخر أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، وهو يقدم واجب العزاء في الأمير الراحل.

بدأ الأمير الراحل حياته قريباً ومحباً للرياضة في سن مبكرة، حيث كان في براعم النادي الأهلي بأكاديمية الأمير خالد العبدالله عام 1984، فيما كان عضو شرف في النادي ذاته.

وينتمي الأمير سعود لفرع آل تركي، وهو أحد فروع أسرة آل سعود الحاكمة للمملكة، والتي يقدر عدد أفرادها بالآلاف.

والفروع الأساسية لعائلة آل سعود حالياً هي أربعة فروع، ترتبط بالإمام المؤسس محمد بن سعود وأخوته الثلاثة ثنيان ومشاري وفرحان.

والأول هو فرع آل محمد بن سعود وتندرج تحته عده فروع، منها آل عبدالعزيز وهو الفرع الحاكم حالياً، وكذلك آل سعود بن فيصل وآل جلوي وآل تركي وغيرهم، والفرع الثاني هو فرع آل ثنيان، والفرع الثالث هو فرع آل مشاري، والفرع الرابع هو فرع آل فرحان.

ويرتبط الأمير الراحل بفرع الأسرة الحاكم من خلال والدته الراحلة الأميرة مشاعل، وهي ابنة الملك فيصل، ثالث ملوك السعودية.