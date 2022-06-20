سعودي يطلب المساعدة للتخلص من "السمنة المفرطة"

تكفل طبيب سعودي، بعلاج أحد مواطنيه بعدما ظهر بمقطع فيديو مصور يناشد من أجل مساعدته بالتخلص من وزنه الزائد حيث وصل إلى 171 كيلو غراما، وهو في سن 41 عاما.

وذكرت وسائل إعلام سعودية محلية، أن المواطن سعيد عبدالله الغامدي يعاني من سمنة مفرطة؛ ويحتاج لتدخل جراحي عاجل، فيما تكفَّل استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي بإجراء الجراحة اللازمة له.

وأوضح سعيد، في حديثه لموقع ”أخبار 24“ الإخباري، أنه يعاني السمنة المفرطة منذ قرابة 4 سنوات، وفي ظل تقدم العمر تفاقمت معاناته من الوزن الزائد حتى أصبح لا يستطيع التحرك أو النوم بأريحية.

وأضاف أن كل محاولاته للتقيد ببرنامج غذائي دائماً تبوء بالفشل، مبيناً أنه راجع العديد من المستشفيات، ولكن دون جدوى.

وبيّن أنه نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشداً المساعدة، حيث تفاعل معه عدد من المواطنين ومن بينهم الدكتور نايف العنزي، الذي رحب باستقبال حالته وإجراء عملية تكميم له، مقدما الشكر له على كل ما قدمه وعلى تكفله بالعملية الجراحية.

يشار إلى أن السمنة، تعتبر مصدر قلق صحي في السعودية، إذ تعد أحد الأسباب الرئيسة للوفيات في المملكة، وفق تقارير صحية.