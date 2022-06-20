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فتاة "الاستوب" تشعل السودانيين بزواجها
تاريخ النشر: 20 يونيو 2022 11:59 GMT
تاريخ التحديث: 20 يونيو 2022 13:30 GMT

فتاة "الاستوب" تشعل السودانيين بزواجها

حققت فتاة سودانية عُرفت باسم "فتاة الاستوب" رغبتها في الزواج، بعدما أثارت في آذار/ مارس الماضي، جدلا واسعا، عندما ظهرت في شارع عام حاملة ورقة مكتوب عليها "عايزة

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المصدر: فريق التحرير

حققت فتاة سودانية عُرفت باسم ”فتاة الاستوب“ رغبتها في الزواج، بعدما أثارت في آذار/ مارس الماضي، جدلا واسعا، عندما ظهرت في شارع عام حاملة ورقة مكتوب عليها ”عايزة عريس“.

 

​​​​واحتفلت الفتاة، مساء أمس الأحد، بزواجها في صالة ”المعلم“ بالعاصمة الخرطوم، وسط حضور لافت من الأهل والأصدقاء، حيث أحيا حفل زفافها الفنان المعروف في السودان كمال ترباس، دون مقابل مادي.


ووجد زواجها تفاعلا واسعا في السودان، إذ انهالت عليها التبريكات، فيما تمنى لها البعض حياة زوجية سعيدة.

وكشف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أن زوج إسلام يدعى النور محمد النور.

وظهرت الفتاة السودانية التي تدعى إسلام محمد، في آذار/ مارس الماضي، في مقطع فيديو وهي تطلب الزواج عند إشارة مرورية وسط العاصمة الخرطوم، ما أثار جدلا واسعا.

واعتبر البعض حينها أن تصرفها ”غير سليم، ويهين الفتيات في السودان“.

وتداول ناشطون وقتها صورا ومقاطع فيديو للفتاة وهي في الشارع العام عند إحدى إشارات المرور بالعاصمة الخرطوم، وهي تحمل ورقة كتب عليها ”أريد أن أتزوج“.

والعروس إسلام هي مهندسة معمارية وحاصلة على شهادات تدريبية، بحسب النشطاء.

 

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