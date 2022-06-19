تصوير فيديو يتسبب بـ"شجار" بين رانيا شهاب ومرام البلوشي

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ”شجارا“ بين الممثلة الكويتية مرام البلوشي، والفنانة المصرية المقيمة رانيا شهاب.

ويظهر الفيديو المتداول خلافا بين الفنانتين، تحول إلى ”ملاسنة“ بسبب تصوير رانيا شهاب المقطع بحضور الثانية.

وتقول شهاب إنها ”لم تقم بتصوير البلوشي دون علمها“، لترد الأخيرة بأنها ”موجودة في مكان التصوير، ما يتطلب عدم تصويرها لاحترام خصوصيتها“.

وتحولت الجلسة التي لم تظهر فيها البلوشي باستثناء صوتها، إلى جدال حاد، بدا كأنه شجار فيما بينهما.

ومرام البلوشي مغنية وممثلة كويتية، تبلغ من العمر 43 عاما، بدأت مشوارها الفني، العام 1997، بألبوم حمل اسم ”ما أخونك“ احتوى على خمس أغاني، ووقعت عقدًا مع شركة روتانا للإنتاج الفني، فسخته العام 2009.

لكنها بعد العام 2005، اتجهت إلى التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية.

نشأت البلوشي في أسرة فنية، حيث إن والدها عازف عود، وهي شقيقة وسطى للممثلتين مي وهند البلوشي، وتربطها صلة قرابة بالفنانة هيا الشعيبي.

وهي متزوجة من الكويتي حسين صالح، ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: جنان وجمانة وعلي.

أشيع العام 2017، نبأ طلاقها لكنها نفت ذلك.

أصيبت مرام البلوشي، في العام 2019، بأزمة قلبية، وقامت بعملية ”قسطرة“، واستعانت بتركيب دعامة للقلب في أحد مشافي القاهرة.

وصيف العام الماضي، دخلت البلوشي، المستشفى بعد إصابتها بجلطة ثانية جراء ارتفاع إنزيمات القلب أثناء تصويرها مسلسل ”ملاك رحمة“.

وشاركت البلوشي في عشرات المسلسلات من بينها: (ساق البامبو، شارع الهرم إلى، غرابيب سود، ملاك رحمة، نساء قلن لا، والدي العزيز، عذراء، دفعة القاهرة، كحل أسود قلب أبيض).

يشار إلى أن الفنانة رانيا شهاب هي ممثلة مصرية تعيش في الكويت، بدأت التمثيل عام 2010 ثم توقفت لمدة 4 سنوات وعادت في عام 2014.

وللفنانة رانيا شهاب العديد من الأعمال الفنية، أبرزها“المصافيع“، ”حاتم صديق جاسم“، ”غريب“، ”طريق الهاوية“، كما تشارك في دراما رمضان الجاري من خلال مسلسل ”الناموس“، وتجسد من خلاله شخصية ”هدى“.

وفي خطوة فاجأت المتابعين في أيار/مايو من العام 2021، أعلنت شهاب، زواجها على الهواء، وذلك خلال حلولها ضيفة عبر برنامج ”سراي“، المذاع على الفضائية الكويتية ”atv“.

وقالت رانيا شهاب إنها لم تعلن مسبقا عن زواجها سواء عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر تطبيق ”سناب شات“.

وأكدت أن زواجها تم في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، لكنها لم تقم حفل زفاف، كما لم تكشف عن هوية زوجها.