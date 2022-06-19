عبد الله النفيسي: الفلسطيني أوروبي مو بدو مثل الجزيرة العربية

أحدث أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي عبدالله النفيسي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصريحات أدلى بها حول بدو الجزيرة العربية والفلسطينيين.

وقال النفيسي في مقابلة مع صحيفة القبس الكويتية: ”(الفلسطيني) يعرف كيف يعيش… مو بدو مثل الجزيرة العربية.. صحيح ما عنده ولاءات مثل البدو لا أبدا، الشعب الفلسطيني شعب تقريبا أوروبي“.

وأضاف خلال المقابلة التي نشرتها الصحيفة على صفحتها الرسمية في تويتر: ”يعني أعلى مستوى تعليم في الشعوب العربية هو الشعب الفلسطيني… الكوادر الفنية من أطباء ودكاترة وكذا وكذا…“.

كما قال النفيسي في المقابلة ذاتها: ”الشخصية العربية، شخصية ملولة كسولة ولا تنفعل إلا بالعمل العسكري بالعمل الجهادي تنفعل أما إذا طاح الطوب ورخى العربي يشتري ويبيع بكل شي لكن لما يصير في جهاد ولما يصير في مقاومة حط على يمينك العربي…“.

وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد العبيد في تغريدة عبر تويتر: ”عبدالله النفيسي : الشعب الفلسطيني يعرف يعيش أوروبي متعلم ما تقدر تضحك عليه مو بدو مثل الجزيرة العربية ! [ وتستمر هرطقات الحرباء، وتزيد سقطاته، وتكثر زلاته، ويظهر دائماً مضحك بآراءه، ويضع خرفانه دائماً في مأزق الترقيع له“.

وكتب فهد بن زبن على تويتر: “ للجنون فنون .. هبد النفيسي كل ما بغى يمدح الايرانيين او الفلسطينيين طاح فينا ، هذي ازمة الصانع ”.

وكتب علي الشهري على تويتر: “ مافيه شيء يزعل .. وصف أهل الجزيرة بالبداوة وصف غير مشين لنتأفف منه .. آباءنا وكل الي أعمارهم الآن منتصف الستينات كانوا معلمينهم من الفلسطينيين .. أحببناهم أم كرهناهم هذي مشاعرنا لكن ماقاله النفيسي صحيح“.

كما كتب معاذ الناصر على تويتر: ”نحن بدو الجزيرة العربية ونفتحر بذالك والفلسطينيين شعب اوربي على حد تعبير النفيسي لكن انت ايش يازبالة ايران“.