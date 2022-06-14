جامع الشيخ زايد رابع أفضل منطقة جذب في العالم

جاء جامع الشيخ زايد في أبو ظبي في المرتبة الرابعة ضمن أفضل مناطق جذب في العالم، بحسب تقرير لشركة ”تريب ادفايزر“ للسفر والسياحة لعام 2022، والذي صدر اليوم الثلاثاء.

وأظهر التقرير الذي نشرته شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، أن إسبانيا وإيطاليا احتلتا مراكز متقدمة في جوائز الشركة لأفضل مناطق جذب وأماكن لهو في العالم.

واحتلت ”كنيسة العائلة المقدسة“ في مدينة برشلونة بإسبانيا المرتبة الأولى، فيما جاء المدرج الروماني التاريخي ”الكولوسيوم“ في العاصمة الإيطالية روما في المرتبة الثانية.

وجاء في المرتبة الثالثة ”مبنى إمباير ستيت“ في مدينة نيويورك تلاه جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يعد سادس أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأعظم بالجزائر والجامع الأموي في دمشق ومسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء بمساحة تبلغ 41222 مترا مربعا دون البحيرات العاكسة حوله.

ويتسع المسجد لأكثر من 7 آلاف مصلٍ في الداخل، ومن الممكن مع استعمال المساحات الخارجية أن يتسع لحوالي 40 ألف مصل لكافة أقسام مبنى المسجد.

ومن معالمه المميزة وجود أربع مآذن في أركان الصحن الخارجي بارتفاع 107 أمتار للمأذنة، مكسية كاملة بالرخام الأبيض.

وكان الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد وجه ببناء هذا المسجد في العام 1986 ساعيًا بذلك لأن يكون هذا المسجد صرحا إسلاميا يرسخ ويعمق الثقافة الإسلامية ومفاهيمها وقيمها الدينية السمحة، ومركزا لعلوم الدين الإسلامي.

وفي قائمة العشر، احتل متحف ”جاليري ديجلي أوفيزي“ في مدينة فلورنسا بإيطاليا المركز الخامس، فيما جاءت“ ساحة إسبانيا“ في إشبيلية في المرتبة السادسة، واحتلت ”شلالات إجوازو“ في البرازيل المركز السابع.

وجاء في المرتبة الثامنة ”الحمامات الرومانية“ في المملكة المتحدة، وفي المركز التاسع ”حديقة الآلهة“ في ولاية ”كولورادو“ الأمريكية، وفي المركز العاشر ”نافورة تريفي“ في روما.

وبالنسبة لأفضل 10 مدن ملاهٍ وألعاب مائية في العالم احتلت ”سيام بار“ في إسبانيا المركز الأول، فيما جاء في المراكز التالية منتزه ”بو دو فو“ في فرنسا و“ بيتو كاريرو وورلد“ في البرازيل و“بوي دو فو إسبانيا“ في إسبانيا و“ميلكي واي أدفنتشر“ في بريطانيا و“هوت بارك“ في البرازيل و“تربوم بالي“ في إندونيسيا و“دوليوود“ في ولاية ”تينيسي“ الأمريكية، و“جزر المغامرة العالمية“ في مدينة ”اورلاندو“ بولاية فلوريدا الأمريكية و“بارك تيرا ماجيكا“ في البرازيل.

ووفقًا لـ“تريب أدفايزر“ يتم تحديد جوائز أفضل المناطق ”بناءً على جودة وكمية تعليقات المسافرين وتقييماتهم للتجارب والجولات والأنشطة والمعالم السياحية على الموقع.