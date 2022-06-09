رصد أنشطة "خارقة" داخل قصر أثري بواسطة "درون"

اكتشفت طائرات ”درون“ أنشطة خارقة للطبيعة داخل قصر ضخم مهجور، يقع في غابة إيرلندية كثيفة الأشجار، حيث رصدت أشباحا تظهر من نوافذ القصر.

وذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، اليوم الخميس، أن قصر ”مور هول“ التاريخي يقع في منطقة غابات كارناكون، بمقاطعة مايو في إيرلندا، حيث احترق بالكامل قبل 100 عام، ومنذ ذلك الحين أصبح مهجورا، وسط مزاعم تتحدث عن وجود أنشطة خارقة تحدث بداخله على فترات متفاوتة.

وتم تدمير القصر الفخم السابق خلال الحرب الأهلية الأيرلندية، والتي وقعت خلال الفترة 28 يونيو/حزيران 1922 – 24 مايو/آيار 1923، حيث أقدم على تدميره أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي المناهضين لمعاهدة إنهاء الحرب.

ولم تتم استعادة القصر أبدًا، على الرغم من قيام مجلس المحافظة المحلي بشرائه في عام 2018، مقابل 340400 جنيه إسترليني، نحو (427,090.69 دولار أمريكي)، بقصد تطويره على أنه محمية طبيعية ومنطقة جذب سياحي.

ووفق صحيفة ”ميرور“ الأيرلندية، تم تشييد القصر في عام 1792، حيث يقع في منطقة غابات مساحتها 80 فدانًا ومفتوحة للجمهور.

وعبّر الذين تمكنوا من زيارته عن إعجابهم بجاذبيته السحرية.

وكتب أحد السياح عبر منصات التواصل الاجتماعي، في تعليقه على زيارة القصر: ”مكان جميل للغاية، إنه جوهرة مخفية ونزهة رائعة حول الغابة وبقعة سياحية مذهلة“.

وأضاف آخر: ”هذا المكان ساحر، كما لو كنت تمشي في كتاب حكايات خرافية“.

وسلطت وسائل إعلامية في إيرلندا الضوء على قصر ”مور هول“ في السنوات الأخيرة، بعدما أصبح المكان وجهة مفضلة لأولئك الذين يستمتعون باستكشاف المباني المهجورة وعشاق كل الأشياء الخارقة.

ففي سبتمبر/أيلول 2021، زعمت مجموعة من صائدي الأشباح أنها التقطت صورة شخصية مخيفة في نافذة العقار بعد تلقي بلاغ عن الأحداث المخيفة.

وعندما نشروا النتائج التي توصلوا إليها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثاروا جدلاً واسعاً، وحظيت بآلاف التعليقات.

وكتب أحد المتفاعلين مع الحادثة آنذاك: ”أحب هذا المكان، لقد أمضيت بضع ليالٍ هناك في الظلام الدامس وانتهى بي الأمر بالشعور بالرعب، ولكنه مكان جميل له تاريخ عظيم“.

وقال متفاعل ثان: أود أن أقول إنه إذا كانت هناك أرواح داخل هذا القصر فهم خيرون“.