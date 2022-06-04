زلزال شدته 5 درجات يهز الكويت

ذكرت وزارة الإعلام الكويتية أن زلزالا شدته خمس درجات هز الكويت اليوم السبت، ولم ترد أنباء عن تسجيل أي أضرار.

وقالت الوزارة على تويتر: ”سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل.. زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.. وقد حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحا بتوقيت دولة الكويت (0128 بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 5 كيلومترات“.

وقال عبد الله العنزي، المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إن الشبكة سجلت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب منطقة الأحمدي.

وبين العنزي أن الزلزال وقع في الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض.

وبحسب ما أورده نشطاء على تويتر، فقد شعر بالزلزال العديد من المواطنين والمقيمين في الكويت.

وفي الوقت الذي لم تذكر فيه الجهات الرسمية وقوع أية أضرار بالأرواح أو مادية ملموسة، تداول نشطاء مقاطع فيدو تظهر حدوث شقوق بالجدران وسقوط بعض البضائع من أرفف أحد المتاجر.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار من جراء الهزة الأرضية التي ضربت الكويت فجر السبت.

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بالمعهد اليوم السبت الموافق 4/6/2022 زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي، وقد حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحا بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 5 كيلومتر بباطن الأرض

وكما شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد#الكويت pic.twitter.com/xMSn1UCzzu — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) June 4, 2022

وفي تصريحات سابقة له، قال العنزي إن الكويت تتعرض لزلازل متكررة تتراوح قوتها ما بين 0.3 و4.8 درجات على مقياس ريختر، وهذه ضعيفة نسبيا، إلا أنه من المعروف علميا أن تكرار حدوث الزلازل وإن كانت لا تشكل خطرا كبيرا على المنطقة يؤدي إلى حدوث زلزال كبير.

ودعا الى تعاون الجهات الحكومية كالهيئة العامة للإسكان ووزارة البلدية وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين وغيرها لوضع معايير وأنظمة للبناء المستقبلي بحيث تقاوم الزلازل وتحد من مخاطرها، مستشهدا بما قامت به بعض الدول المتقدمة من إجراءات كاليابان، حيث أصبحت الخسائر محدودة جدا على الرغم من الهزات الأرضية القوية التي تحدث فيها.

وأظهرت دراسة لتقييم المخاطر الزلزالية في الكويت بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن الكويت ذات نشاط زلزالي ضعيف، وذلك وفقا للمقاييس الدولية، إلا أنها عرضة لحدوث زلازل متوسطة القوة.

وتعرضت الكويت لزلازل بقوة تتراوح ما بين 4 و 4.8 درجات على مقياس ريختر في فترة السبعينيات والتسعينيات، كما أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل رصدت ما يقارب 265 زلزالا داخل حدود الكويت.