قصر باكينغهام يرفض حضور كيم كارداشيان احتفال "اليوبيل البلاتيني"

قالت وسائل إعلام بريطانية الجمعة، إن القائمين على تنظيم الحفل الرئيس في قصر باكينغهام في ذكرى ”اليوبيل البلاتيني“ لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش البريطانية، رفضوا تقديم تذكرة دخول لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“، إلى أن كيم وصلت إلى لندن مع صديقها الممثل الأمريكي بيت ديفيدسون من أجل حضور الحفلة التي تقام ليلة غد السبت، والتي سيتم عرضها مباشرة على تلفزيون ”بي بي سي“ البريطاني.

وذكرت أن ممثلا عن النجمة الأمريكية طلب من القصر الملكي و ”بي بي سي“ الحصول على تذكرتين للحفل الذي ستغني فيه ديانا روس، ونجوم آخرون، لكن تم رفض طلبها.

ونقلت عن مصدر قوله إنه ”نادرًا ما يتم رفض كيم كارداشيان لحضور أي حدث، لذلك كان هذا مفاجئًا للغاية، خاصة أنها لا تزور المملكة المتحدة كثيرًا.“

وأضاف المصدر ”كيم وبيت يحبان العائلة المالكة ويريدان حقًا أن يكونا جزءًا من هذا الاحتفال الخاص“، مشيرة إلى أن كيم لا تمانع إذا كانت التذاكر ”ليست لكبار الشخصيات“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان اليوبيل الذي يحتفل بمرور 70 عامًا على تولي الملكة العرش، هو السبب الوحيد لقدوم كيم وصديقها إلى لندن.

وأشارت إلى أنها لم تتم مشاهدة كيم (41 عامًا)، وبيت (28 عامًا) كثيرًا حتى الآن في العاصمة، ولكن الكاميرات التقطتهما في رحلة تسوق في ضاحية ”مايفير.“

ويشمل الحفل مساء السبت عددا كبيرا من نجوم الغناء بمن فيهم ديانا روس و أليسيا كيز وأندريا بوتشيلي بأداء مسجل مسبقًا من السير إلتون جون في قصر باكينغهام، إلى جانب الضيوف غير الموسيقيين بما في ذلك السير ديفيد أتينبورو وستيفن فراي.

وأوضحت الصحيفة أن الحفل الذي يحمل اسم ”الحفلة البلاتينية“ سيستمر حوالي ساعتين ونصف الساعة، احتفالاً بمرور 70 عامًا على تولي الملكة البالغة من العمر 96 عاما العرش، مضيفة أنه من المتوقع ان يحضره نحو 22 ألف شخص بما في ذلك ما يقارب من 10 آلاف تذكرة سيتم إصدارها لعامة الناس.

وكان قد انضم الأمير هاري وزوجته ميغن الجمعة إلى الأسرة الملكية في أول ظهور علني لهما في بريطانيا منذ عامين للمشاركة في صلاة شكر تقام في كاتدرائية في لندن على نية الملكة إليزابيث الثانية التي تحتفل بيوبيلها البلاتيني.

غير أن فرص اجتماع كافة أفراد العائلة الجمعة تلاشت بعد أن أجبرت جدته على التغيب إثر معاناتها من ”بعض الضيق“ الخميس خلال انطلاق احتفالات تستمر أربعة أيام لمناسبة مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش.