مصور إليزابيث الثانية: منذ 45 عاما لا شيء يُغضبها إطلاقا

لا تزال الملكة إليزابيث الثانية، تبهر آرثر إدواردز، رغم مواكبته لها مِن كثب مدى عقود، إذ يتولى منذ 45 عاما تصوير العائلة المالكة البريطانية لحساب صحيفة ”ذي صن“.

وتوقع إدواردز، عشية الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة في مناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش، أن يشهد النظام الملكي البريطاني ”انتقالا صعبا“ للسلطة.

وقال المصور: ”لا شيء يُغضبها إطلاقا. لقد كانت دائما محترمة جدا ومن بين جميع أفراد العائلة المالكة أشعر بالتوتر الشديد معها؛ لأن لها حضورا مبهرا جدا“.

وأضاف : ”لم تدل يوما بأي حديث لوسائل الإعلام، لذا لا أحد يعرف حقا ما هي أفكارها. لكن من الممكن الحصول على معلومات محدودة من خلال التحدث إلى أشخاص كالمسؤولة عن أزيائها“.

وتابع: في كل عام، تمضي إجازة في قصر بالمورال في اسكتلندا، وتمكث فيه ثلاثة أشهر“.

وأردف إدواردز: سألتها ذات يوم: ”(لماذا لا تذهبين إلى مكان آخر؟). أجابت: (أين يمكنني أن أذهب)، قلت لها: أنت الملكة، يمكنك الذهاب أينما تريدين. لكنها أخبرتني أنها تحب بالمورال. ضحكت معاوِنتها وأخبرتني أن الملكة تحب قصر بالمورال؛ لأن الناس فيه يتجاهلونها خلال الأشهر الثلاثة التي تمضيها هناك“.

وأشار إلى أنها ”تتنزه في الأراضي المحيطة بالقصر، ويكون الموظفون منهمكين بالعمل. إذا أرادت الملكة التحدث معهم، يتوقفون ويبادلونها الحديث، لكنهم لا يحدقون بها إطلاقا من تلقائهم. أما عناصر الشرطة فغير ظاهرين، لذا فهي لا تراهم. خلال هذه الأشهر الثلاثة، تصبح شخصا طبيعيا تماما“.

”أما سبب حبها للكلاب والخيول فهو لأنها لا تعرف أنها الملكة“.

وعن ماذا سيحصل في الأشهر المقبلة؟، يعتقد آرثر إدواردز، أنها ”ستكون عملية الانتقال صعبة. لن يكون الأمر سهلا؛ لأن الجميع يعرف الملكة. إنها على كل ورقة نقدية وكل قطع عملة معدنية وكل طابع وكل صندوق بريد. الملكة جزء من ثقافتنا ومن حياتنا“.

وقال: يقوم أمير ويلز بعمل هائل، وأنا أعلم ذلك لأنني عملت مِن كثب معه ومع زوجته“.

وذكر: ”لقد ناب عن الملكة مرات عدة أخيرا، وهو يفعل ذلك دون صعوبة وسيرى الناس أنه صادق وأعتقد أنهم سيقبلونه ولكن ذلك لن يكون سهلا. إنه يخلف ملكة من الأكثر تميزا بين الذين تولوا العرش في هذا البلد“.

وزاد إدواردز: ”لقد خدمت خلال الحرب…. تفكك زواج ثلاثة من أبنائها، والآن لدينا المشكلات مع هاري، وهي تتعامل مع كل هذه الأمور ببراعة. عندما تتخذ الأمور منحىً معقدًا، تظهر على التلفزيون وتخاطب الأمة، كما عند وفاة ديانا أو أثناء جائحة كوفيد. إنها امرأة لها كلمتها“.

وعن وضعها اليوم، صرح مصور الملكة: ”التقطت صورا لها في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، كانت ضعيفة لكنها بدت متحلية برباطة جأش، كانت رائعة. كانت مع بوريس جونسون وتعرفت على جون كيري وبيل غيتس… كانت بخير. بقيت واقفة لمدة ساعة، لكن في اليوم التالي أدخلت المستشفى. (…)“.

ولفت إلى أنه ”خلال الأشهر الستة الماضية، أصبحت ضعيفة جدا، وفقدت الكثير من وزنها. أجريت تعديلات على ملابسها، وأحيانا كانت الفساتين تبدو فضفاضة“.

وقال: ”هي تتبع نصائح طبيبها. تكمن المشكلة في قدرتها على الوقوف وفي عدم تمكنها من المشي عندما ترغب في ذلك. كتبت مقالًا دعوت فيه إلى جعلها تستعين بكرسي متحرك (…). ليس ذلك معيبا، لكنها لن تفعل ذلك. (…)“.

وختم: إذا لم نرَ الملكة في احتفالات اليوبيل، فسيصاب ملايين الأشخاص بخيبة أمل. سيأتون إلى لندن لمشاهدة الحفلة الموسيقية والعرض، لكن ما يريدون حقا رؤيته هو الملكة“.