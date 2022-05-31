دراسة: قطط بريطانيا تلتهم نحو 270 مليون فريسة سنويًا

أفادت دراسة جديدة بأن القطط في أحياء بريطانيا تلتهم سنويًا حوالي 270 مليون فريسة، حيث إن القطط المنزلية الأليفة تلتهم كل قطة منها حوالي 34 فريسة سنويًا، بينما ينخفض هذا المعدل على مستوى قطط الشوارع إلى 15 فريسة سنويًا فقط.

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة ريدينج ورويال هولواي البريطانيتين، إلى أن مختلف أنواع القطط تستهدف الطيور بنفس المعدل، بينما القطط التي تعيش في مناطق خضراء تفترس المزيد من الثدييات.

وعلى مستوى الطيور، أشارت الدراسة إلى أن القطط القريبة من المناطق الطبيعية تقبل على افتراس المزيد من طائر أبو الحناء الأمريكي Ribon، بينما بقية القطط في المناطق الحضرية تفترس الغربان بشكل أكبر.

ووجدت الدراسة أن ارتداء الجرس لم يكن رادعًا، حيث إن هذه القطط في الواقع تجلب إلى المنزل أكبر عدد من الفرائس.

وأوضحت الدكتورة ريبيكا توماس، إحدى المشاركات في الفريق البحثي، أن الافتراس لدى القطط وصل معدلات قياسية، خاصة في المدن الحضرية.

وسلطت ”ريبيكا“ الضوء على مدى غرابة سلوك الافتراس لدى القطط المنزلية؛ لأن تغذيتها تعتمد في المقام الأول على إطعامها بواسطة أصحابها، كذلك يتم منحها رعاية بيطرية مستمرة، لذلك فسلوكيات الافتراس لديها تجعلها تعتبر ضمن الحيوانات المفترسة الصغيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك حوالي 9.5 مليون قط أليف منزلي في بريطانيا.

وركزت الدكتورة تارا بيري، الباحثة الرئيسية في الدراسة، على أن الخطر الرئيسي من وراء تغير سلوكيات القطط ليس هو القتل المباشر، وإنما التأثير شبه المميت لوجود قط في أي منطقة، وهو تأثير تكون له عواقب مختلفة بشأن تغيير طبيعة الحياة البرية في المنطقة.

وقالت ”بيري“: ”وجود حيوان مفترس في منطقة ما يتسبب في تغيير طبيعة الحياة فيها، سواء على مستوى معدل إطعام الحيوانات المختلفة، حيث إن الحيوانات تصبح متيقظة بشكل أكبر أو تغادر أعشاشها مما يعرضها لخطر التعرض لهجوم المفترس“.

وقام الفريق البحثي بتتبع تحركات وكثافة الفرائس التي أحضرها 79 قطًا تعيش في أنحاء بيركشاير وهامبشاير على مدار عام، وقاموا بمقارنة معدلات الافتراس لتلك التي تعيش على بعد 100 متر من الأرض الطبيعية، والتي تعيش على بعد كيلومتر واحد منها.

وأوضح الفريق أن ”استقراءً بسيطًا يعتمد على معدلات الافتراس الموجودة في هذه الدراسة يشير إلى أن 9.5 مليون قط أليف في بريطانيا العظمى قد تقتل في المنطقة ما بين 160 إلى 270 مليون فريسة سنويًا“.

وأضاف أن القطط المنزلية تجلب الفرح والرفقة لأصحابها، مع فوائد مميزة للصحة العقلية والنفسية.

وركز فريق البحث على كون القطط المنزلية الأليفة سببًا في فقدان عشرات الملايين من الحيوانات كل عام من خلال الافتراس، وهو ما يهدد سلامة البيئة.