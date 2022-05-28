سيدة تصبح من مشاهير "تيك توك" بفضل دجاجتها

حققت سيدة أمريكية شهرة واسعة عبر موقع ”تيك توك“، بعدما نشرت مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات، ظهرت خلاله وهي تستخدم دجاجة من مزرعتها، لمحاربة عنكبوت داهم منزلها.

وظهرت ”آنا كولينز“ في مقطع فيديو، وهي تخبر متابعيها، بأنها أصيبت بالذعر عندما اكتشفت تسلل عنكبوت إلى داخل مطبخ منزلها.

وبعد اكتشاف الحشرة الخطرة والتساؤل عما يجب أن تفعله، اتخذت آنا قرارًا جريئًا، حيث أقدمت على تغطية العنكبوت لبعض الوقت باستخدام طبق مطبخ.

ثم خرجت كولينز إلى مزرعتها لتطلب المساعدة من دجاجتها الأليفة من أجل محاربة العنكبوت الغازي.

وعندما بدأ قلب ”آنا كولينز“ ينبض بسرعة، في مقطع الفيديو، بدأت بوضع الدجاجة على الأرض بجانب الطبق، حيث تركت الحشرة تقترب.

وبدت الدجاجة في البداية غير مهتمة، مما أثار استياء كولينز، والتي طالبتها بطاعتها والقتال، قائلة: ”أنت تعرفين ما هو تحت الطبق، احصلي على العنكبوت“.

ثم دارت معركة بين الدجاجة والعنكبوت. وفي النهاية، تمكنت الدجاجة من النقر على الحشرة قبل أن تلتهمها، تاركة مستخدمة ”تيك توك“ آنا كولينز مبتهجة بانتصار حيوانها الأليف.

وقالت كولينز خلال بث مقطع الفيديو: ”وجدت هذا العنكبوت الذئب في مطبخي، ولم أرغب في استخدام المكنسة الكهربائية لإزالته لأنه سيبقى حيًا داخلها، ولا أريد سحقه، لذلك قررت أن تحارب الدجاجة العنكبوت“.

وانتهى الفيديو بالانتشار الواسع، حيث حصد أكثر من 5.1 مليون مشاهدة، وآلاف التعليقات.

وعلق أحد المتفاعلين على الفيديو بالقول:“ يمكن لهذه المخلوقات الزاحفة ذات الثماني أرجل أن تسبب قشعريرة عند الكثيرين، خاصة عندما يتم العثور عليها في المنزل“.

بينما أكد متفاعل آخر في تعليقه، أن عناكب الذئب هي في الواقع جيدة للحفاظ عليها في المنزل، حيث يمكنها التخلص من الحشرات الضارة.

وقال متفاعل ثالث: ”الآن اكتشفت أن الدجاج يأكل العناكب“.

وسخر متفاعل من مقطع الفيديو، حيث وصفه بأنه أعظم معركة شاهدها بعد معركة ”غودزيلا ضد كونغ“، في إشارة لفيلم الفنتازيا الأمريكي والذي يجمع بين كائنين أسطوريين في فيلم واحد.

بينما قال متفاعل آخر: “ لدي 3 قطط، والدجاج الخاص بك يعمل بشكل أفضل، وقد أضطر إلى الحصول على دجاجة بعد هذا الفيديو“.