بريطانيا تسك أكبر عملة احتفالا باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث

أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كيلوجراما بتكليف من أحد هواة جمع التحف.

واستغرق سك العملة، وهي من الذهب الخالص ويبلغ قطرها 22 ملليمترا (8.7 بوصة)، 400 ساعة وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه استرليني (18772 دولارا)، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاما على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسم الملكة ولقبها يعلوها تاج على الوجه الآخر.

وقال بول مورجان، المدير الفني في دار سك العملة الملكية ”لكونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن، فقد أتاح لنا حجم القطعة وقطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل“.

وقال جامع الأعمال الخاص الذي لم يكشف عن اسمه في بيان اليوم الأربعاء إن تصميم العملة تكريم مناسب للملكة.

كما أصدرت دار سك العملة الملكية 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا للاحتفال بمرور 70 عاما على صعود الملكة إليزابيث على العرش، وهي المناسبة التي تحتفل بها بريطانيا على مدار أربعة أيام من الفعاليات على مستوى البلاد الشهر المقبل.

وقالت كلير ماكلينان ، مديرة قسم العملات التذكارية في دار سك العملة الملكية: ”هذه النسخة الخاصة من العملة المصنوعة من 15 كيلوغرامًا من الذهب الخالص هي تحفة فنية في مجموعة Platinum Jubilee ، حيث تجمع بين أرقى الحرف اليدوية والابتكار المتجذر في تراثنا بصفتنا صانع أصلي لـ عملات معدنية للملوك واحتفالًا بمرور 70 عامًا على تولي جلالة الملكة العرش، بحسب ما أورده موقع ”فري راديو“.

وتقول دار سك إن 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنس دخلت التداول للاحتفال بالذكرى السنوية لتولي الملكة العرش.

وللاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي، يجتمع أكثر من 1400 جندي و 200 حصان و 400 موسيقي في ما يصفه موقع العائلة المالكة الرسمي على الإنترنت بأنه ”عرض رائع للدقة العسكرية والفروسية والإثارة“.

وسيتألف الحدث في الثاني من يونيو، من عرض موسيقي حيث سيحيي الجنود الملكة. ثم تختتم المسيرة التقليدية بعد ذلك بمرور طيران من قبل القوات الجوية الملكية، والتي تشاهدها العائلة المالكة عادةً من شرفة قصر باكنغهام.