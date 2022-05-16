داعية تونسي يطلب من أُنس جابر ارتداء اللباس الشرعي أثناء المباريات

طلب الداعية التونسي ورئيس حزب الزيتونة، عادل العلمي، الإثنين من لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، ارتداء اللباس الشرعي أثناء المباريات التي تخوضها.

وقال الداعية، عادل العلمي، في تصريح لإذاعة ”إي أف أم“ المحلية ”، المفروض أن ترتدي اللباس الشرعي في المقابلات بما أنها مسلمة“.

وأضاف عادل العلمي، أن أنس جابر مسلمة وإذا أرادت أن تلعب التنس فعليها أن تلعب باللباس الشرعي.

وقال العلمي “ إذا كانت لعبة التنس لا تُلعب إلا بملابس عارية فلا ضرورة لهذه اللعبة أصلا ويجب حذفها من قائمة الرياضات في كل دول العالم. ”.

ودعا العلمي، أنس جابر إلى ارتداء الحجاب قائلا “ المهم أن تتحجب و تربح رضاء الله“.

يذكر أن أنس جابر خسرت الأحد نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس 6-2 و6-2 أمام إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وحاملة اللقب التي حصدت لقبها الخامس على التوالي في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات وفوزها 28 على التوالي.

وتغلبت شيانتيك على أنس جابر لتحرمها من انتصارها 11 على التوالي والذي بدأ بلقبها في مدريد وتعادل مواجهتهما المباشرة 2-2 بعد خسارتها أمام اللاعبة التونسية في بطولتي ويمبلدون وسينسناتي 2021.

وقالت شيانتيك، التي نزلت على الأرض الرملية وانهمرت بالبكاء عقب الفوز باللقب: ”سأحتفل اليوم بتناول الحلوى الإيطالية دون أي ندم“.

والجدير بالذكر ان أنس جابر، أحرزت في يونيو 2021 ،أول ألقابها في التنس، بعد تتويجها ببطولة برمنغهام.

ونجحت أنس جابر في التفوق على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 35 عالميا بمجموعتين دون رد 7/5، و6/4 في المباراة النهائية.

وكانت هذه ثالث مباراة نهائية لأنس جابر هذا الموسم، بعد تأهلها لنهائي دورة تشارلستون، حيث خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما، كما أنها المباراة النهائية الثالثة لها في مسيرتها، حيث خسرت النهائي الأول العام 2018 في دورة موسكو.

ويعد هذا اللقب الأول للتنس العربي على مستوى الرجال والسيدات منذ موسم 2002، الذي نال فيه المغربي يونس العيناوي بطولة ميونخ الدولية لتنس الرجال.