صورة للفنان الأمريكي مان راي تحقق أعلى سعر في التاريخ

دخلت صورة بعنوان ”Le Violon d’Ingres“ (كمان انجرس) للفنان الأمريكي مان راي التاريخ، عندما أصبحت أغلى صورة يتم بيعها في مزاد على الإطلاق، حيث بيعت بمبلغ 12.4 مليون دولار.

وأنجز الفنان السريالي الذي عاش معظم حياته في باريس في القرن الماضي الصورة بالأبيض والأسود العام 1924 وهي تتضمن تحويل جسد المرأة العاري إلى كمان.

وتظهر الصورة، عارضة الأزياء الفرنسية الشهيرة كيكي دي مونبارناس من الخلف، عارية إلى أسفل خصرها، مع فتحتين على شكل حرف F مرسومتين لجعل جسدها يشبه الكمان.

وأشارت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية اليوم الإثنين، إلى أن النسخة الأصلية من التحفة الفنية، التي تعتبر على نطاق واسع من أشهر أعمال مان راي بيعت بمبلغ 12.4 مليون دولار، محطمة تقديرات المبيعات التي توقعت أن تحقق من 5 إلى 7 ملايين دولار.

وعاش راي المولود باسم إيمانويل رادينتسكي منذ العام 1890 إلى العام 1976، وكانت تلك اللوحة أفضل عرض تم تقديمه من ملفي جاكوب وزوجته روزاليند وهما من أشهر بائعي الأعمال الفنية ولديهما علاقات بالدوائر السريالية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ووفقا لـ دار ”كريستيز“ للمزادات، حصل الزوجان في نيويورك على القطعة من راي في العام 1962، وتم بيعها إلى جانب الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية والمجوهرات والملصقات الأخرى، من مجموعتهما الفنية التي جمعت على مدى عقود.

وتوفي جاكوب في العام 1993 عن عمر يناهز 67 عامًا، فيما توفيت زوجته روزاليند في العام 2019 عن عمر يناهز 94 عامًا، بحسب الشبكة.

وقالت ابنة الزوجين ومنفذ ممتلكاتهما، بيجي جاكوبس، في بيان قبل البيع، إن ”كل قطعة من المجموعة لها قصة فريدة وحميمة وراءها وتعكس الروح المبهجة لعلاقة والديّ“.

وقبل المزاد، وصف داريوس هايمز، الرئيس الدولي للصور في دار ”كريستيز“، الصورة بأنها ”واحدة من أكثر الأعمال شهرة في القرن العشرين“، قائلا: ”هذه الصورة السريالية الخادعة هي نتيجة لعملية غرفة مظلمة فريدة تم التلاعب بها يدويًا“.

وأضاف أن ”مدى تأثير الصورة، الرومانسية والغامضة والخبيثة والمرحة في آن واحد، استحوذ على أذهان الجميع لما يقرب من 100 عام.. وباعتبارها عملاً فوتوغرافيًا، فهي عمل غير مسبوق في السوق“.

وقبل البيع، كان الرقم القياسي لأغلى صورة في المزاد قد احتفظ به ”الراين الثاني“ لأندرياس جورسكي، والذي باعته دار ”كريستيز“ مقابل 4.3 مليون دولار في العام 2011.