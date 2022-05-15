أمريكا.. بيع بقايا ديناصور مقابل 12 مليون دولار

بيعت بقايا ديناصور يزيد عمره على 100 مليون سنة، مقابل 12 مليون دولار في مزاد علني أقيم في نيويورك، وفق ما ذكرت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية.

وحسب الشبكة، فإن بقايا الديناصور الذي يدعى ”هيكتور“ بيعت في مزاد نظمته ”دار كرستيز“ للمزادات الأربعاء الماضي.

ونقلت الشبكة عن الدار قولها في بيان نشر السبت، إن ”هيكتور هو الهيكل العظمي الأكثر اكتمالا من فصيلة Deinonychus antirrhopus على الإطلاق، وإنه تم العثور على بقايا الحيوان في ولاية مونتانا غرب الولايات المتحدة في 2013″، مشيرة إلى أنه يعود إلى أوائل العصر الطباشيري أي منذ 115 إلى 108 ملايين سنة.

وأضافت أن ”الديناصور في حالة حفظ رائعة وأن البقايا تتكون من 126 عينة، وأنه كان من المتوقع أن تحقق بين 4 ملايين و 6 ملايين دولار، وبدلاً من ذلك، بيعت مقابل 12.4 مليون دولار“، موضحة أن ”الحيوان يبلغ طوله 9 أقدام وكان يعيش غرب أمريكا الشمالية“.

وأفادت بأنه ”تمت تسميته Deinonychus باسم مخلبه المميز والقاتل في كل قدم وأن الكلمة تعني المخلب الرهيب في اليونانية القديمة، والمخلب على شكل منجل ومرفوع عن الأرض عندما لا يكون قيد الاستخدام للحفاظ على حدته المميتة وكان يستخدمه لنزع أحشاء فريسته.“

ولفتت إلى أن ”المخلب القاتل قد يكون مألوفًا لمحبي سلسلة الأفلام الشهيرة Jurassic Park، حيث يقتل الفيلوسيرابتور المتواطئون ضيوفَ الحديقة ويقاتلون الديناصور ريكس“.

ونوهت إلى أن ”هيكتور“ ثالث هيكل عظمي كامل فقط من Deinonychus تم العثور عليه على الإطلاق، كان مملوكًا لأفراد منذ أن تم إيجاده خلال أعمال الحفر.

وأوضحت الدار أن ”الهيكلين العظميين الآخرين الكاملين من Deinonychus مملوكان للمتاحف، وأن أحدهما معروض في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي“.

ولفتت إلى أن أحافير الديناصورات خاصة بالنسبة للأنواع المشهورة، مثل تلك الموجودة في Jurassic Park، حققت مبالغ مذهلة في مزادات علنية خلال العقود القليلة الماضية.

ففي العام 2020، تم بيع هيكل عظمي لديناصور تيريكس بمبلغ قياسي بلغ 31.8 مليون دولار، كما بيع في 2021 أكبر هيكل عظمي لـ Triceratops في العالم مقابل 7.7 مليون دولار.