معجزة إلهية تنقذ طائرة بعد فقدان الطيار للوعي

هبط راكب طائرة ليست لديه خبرة طيران بأمان بطائرة ”سيسنا“ الخفيفة بمساعدة مراقب الحركة الجوية في المطار بعد أن عانى الطيار من حالة طبية طارئة وفقد الوعي.

وكان الراكب الذي كان متوجها إلى منزله لرؤية زوجته الحامل على متن طائرة ”سيسنا 208“ التي أقلعت من مطار ليونارد إم تومسون الدولي في جزر الباهاما متوجهة إلى فلوريدا شرق في الولايات المتحدة بعد ظهر الثلاثاء عندما وقع الحادث.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية قال الركاب لمراقب الحركة الجوية في مطار فلوريدا:“لدي موقف خطير هنا“ بينما كان يحلق فوق ساحل فلوريدا على بعد حوالي 70 ميلاً (115 كم) شمال وجهته.

