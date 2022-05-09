إعفاء مسؤول سعودي على خلفية استخدام أمثال شعبية "غير لائقة"

خسر رئيس بلدية سعودي منصبه، على خلفية استخدام ”أمثال شعبية“ وردت فيها أسماء حيوانات، واعتبرت ”غير لائقة“ في مهرجان ترفيهي، ما تسبب بانتقادات لاذعة ضد المنظمين.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن رئيس بلدية مدينة ”ضباء“ في منطقة ”تبوك“ شمال غرب السعودية، عبدالله بن عبدالرحيم الغبان، خسر منصبه بسبب تلك الحادثة، حيث صدر قرار إعفائه من منصبه وتكليف عبدالرحمن فهد العنزي، بديلا عنه.

وأوردت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، وصحف ومواقع إخبارية محلية أخرى، خبر إقالة رئيس بلدية ضباء، تحت عناوين تربط بين قرار الإعفاء و ”العنز“ أو ”التيس“، وهي حيوانات وردت أسماؤها في بعض الأمثال الشعبية التي تم تعليقها في مكان إقامة المهرجان.

وفوجئ زوار فعاليات مهرجان ”موج وزهر“ في المدينة المطلة على البحر الأحمر، بلافتات معلقة في العديد من الأماكن، وقد كتب عليها أمثال شعبية بينها ”العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت“ و ”تربة تلمك وأخلص منك“.

والتقط عدد من الزوار صورا لتلك اللافتات، ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى مزيدا من التداول والانتقادات لبلدية محافظة ضباء التي تنظم المهرجان.

وتعرض منظمو المهرجان لانتقادات واسعة، قبل أن تستجيب البلدية لتلك الانتقادات وتزيل اللافتات.

وقالت البلدية في توضيح عبر منصة ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي: ”إشارة لما تم تداوله من بعض المغردين عن وجود بعض اللوحات تحمل عبارات غير مستساغة ضمن إحدى زوايا مهرجان ضبا موج وزهر، المخصصة للأمثال الشعبية القديمة ضمن 250 مثلا من مختلف مناطق المملكة.. تود البلدية التأكيد أنه قد تم إزالة الأمثال المشار لها شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم“.

لكن تراجع البلدية عن تعليق الأمثال الشعبية، لم ينه الانتقادات التي وجهت لها، حيث اتهمها بعض المدونين السعوديين بالإهمال.

بينما قال البعض إن ”تعليق تلك الأمثال يستهدف تسليط الضوء على المهرجان“، قبل أن يصدر قرار إعفاء رئيس البلدية من منصبه.

ويقام مهرجان ”موج وزهر“ في نسخته الخامسة هذا العام متضمنا فعاليات فنية وثقافية وترفيهية متنوعة في المدينة الساحلية التي تقع ضمن منطقة تتركز فيها كثير من مشاريع المملكة العملاقة للتحول إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، مثل ”نيوم“ و ”البحر الأحمر“.