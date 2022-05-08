نيبالي يتسلق إيفرست للمرة الـ 26 محققا رقما قياسيا

قال مسؤول حكومي، اليوم الأحد، إن أحد أفراد جماعة الشيربا في نيبال تسلق جبل ”إيفرست“ للمرة الـ 26، وهو رقم قياسي، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وتسلق كامي ريتا شيربا، 52 عاما، الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 مترا يوم السبت، على طول طريق التلال الجنوبي الشرقي التقليدي وهو يقود 10 متسلقين آخرين من الشيربا.

وقال المدير العام لدائرة السياحة في العاصمة كاتماندو، تاراناث أديكاري: ”لقد حطم كامي ريتا رقمه القياسي وحقق رقما قياسيا عالميا جديدا في التسلق“.

وقالت زوجة كامي ريتا، التي ذكرت أن اسمها جانجمو، إنها سعيدة بإنجازات زوجها.

وأصدرت نيبال هذا العام 316 تصريحا لتسلق جبل إيفرست في موسم الذروة الذي يمتد حتى مايو/ أيار، مقابل 408 تصريحات العام الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق.

وواجهت الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والتي تعتمد بشكل كبير على المتسلقين للحصول على العملات الأجنبية انتقادات لسماحها بالاكتظاظ وموت العديد من المتسلقين على الجبال في عام 2019.

وتم تسلق قمة ”إيفرست“ 10657 مرة منذ الصعود عليه لأول مرة في عام 1953 من الجانبين النيبالي والتبت، وقد صعد كثيرون عدة مرات ومات 311 شخصا حتى الآن، وفقا لقاعدة بيانات جبال الهيمالايا.

وكانت السلطات النيبالية منحت تصاريح تسلق لـ530 شخصا لهذا الموسم، من بينها 204 تصريحات خاصة بتسلق ”إيفرست“ الذي يعتبر أعلى قمة في العالم.

وفي الـ 12 من الشهر الماضي، لقي متسلق يوناني حتفه عندما كان ينزل من قمة جبل ”دهاولاغيري“ في النيبال التي يبلغ ارتفاعها 8170 مترا، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وتوفي أنطونيوس سيكاريس، 59 عاما، بعد يوم واحد على نشره صورة عبر انستغرام يظهر فيها من على قمة جبل ”دهاولاغيري“ الذي يعتبر سابع أعلى جبل في العالم.

وقال المرشد مينغما شيربا، لـ“فرانس برس“ إن سيكاريس ”لقي حتفه على ارتفاع 7400 متر، ونتواصل مع عائلته“.

وكان سيكاريس متسلقا متمرسا سبق أن وصل إلى 5 قمم أخرى يفوق ارتفاعها ثمانية آلاف متر، بحسب ما ورد في موقعه الإلكتروني.

ويشكل مصرع سيكاريس أول حادثة وفاة تُسجل منذ بداية الربيع في سلسلة جبال الهيمالايا، في ظل موسم يجذب سنويا المئات من متسلقي الجبال إلى النيبال.