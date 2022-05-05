مصر.. نشطاء يعبرون عن حزنهم لرحيل شاب بعد وفاة خطيبته بساعات (صور)‎‎

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، تعليقات وعبارات رثاء حزينة إثر وفاة الشاب كريم بدر، بعد يوم من وفاة خطيبته.

ونشر النشطاء من أبناء منطقة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وأسرة المدرسة الفنية التي يدرس بها الشاب والفتاة، نعياً لوالده جاء فيه ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تعزي أسرة المدرسة الزميل الأستاذ أحمد بدر شحاته في وفاة المغفور له بإذن الله فقيد الشباب ابنه كريم أحمد بدر وخطيبته الطالبة في المدرسة بالصف الثاني قسم كهرباء فقيدة الشباب دنيا محمد مصطفى.. للفقيد والفقيدة الرحمة والمغفرة“.

وكتب أحد نشطاء مواقع التواصل ”كريم توفي اليوم.. وخطيبته توفيت بالأمس، توفي كريم اليوم حزنا على وفاة خطيبته التي أصيبت بمرض السكري“.

وأرفق النشطاء منشوراتهم بصور للشاب والفتاة.

ورأى بعض النشطاء أن وفاة الشاب كريم جاءت بمثابة وفاء لخطيبته وزميلته، معتبرين أن الشاب قضى نحبه حزنا عليها.

وكتب أحد النشطاء ”دينا ماتت إمبارح بغيبوبة سكر.. خطيبها كريم قعد يبكي لغاية ما مات.. أهلكه الحزن وكسر قلبه، ودفنوه النهارده.. الله يرحمه وخطيبته.. الطيبين زمان بيدعو لينا دعوة جميلة.. ربنا يكفيك شر المستخبّي“.

ونقل موقع ”أوان مصر“ عن الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية قوله ”إن الحزن الشديد، قد يكسر القلب، ليعرض الإنسان في النهاية إلى الموت الحتمي“.

وأضاف الموقع أن محافظة الدقهلية عاشت حالة من الحزن إثر هذه الواقعة النادرة.