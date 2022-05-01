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رجل يتنكر في زي زوجته على المعبر بين الأردن وإسرائيل
تاريخ النشر: 01 مايو 2022 7:31 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2022 7:50 GMT

رجل يتنكر في زي زوجته على المعبر بين الأردن وإسرائيل

عممت سلطة المطارات والمعابر الحدودية الإسرائيلية أمس السبت، صورة مواطن أردني انتحل شخصية زوجته لدخول الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية

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المصدر: إرم نيوز

عممت سلطة المطارات والمعابر الحدودية الإسرائيلية أمس السبت، صورة مواطن أردني انتحل شخصية زوجته لدخول الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية بالأراضي الأردنية.

ووفقا لبيان إسرائيلي نشره موقع ”تايمز أوف اسرائيل“ أمس السبت، فقد ”أثار رجل كان يستعد لعبور الحدود بين الأردن وأراضي الضفة الغربية، يوم الجمعة الماضي، شكوك عناصر الأمن الإسرائيلي بانتحال شخصية امرأة، وبعد التدقيق، تبين أنه يحمل جواز سفر زوجته البالغة من العمر 42 عاما، سعيا منه لعبور الحدود“.

وأضاف البيان أن ”الشخص البالغ من العمر 43 عامًا – لم تنشر هويته – كان محجبًا ويرتدي كمامة، سعيا منه لإخفاء معالم وجهه، وقد أثار شكوك رجال الأمن عبر حركات جسده الذكورية، وبعد الفحص والتدقيق بوثائقه، تبين أنه رجل وليس امرأة، واعترف بانتحال شخصية زوجته لأسباب شخصية، حيث لم يرغب بتوثيق دخوله إلى أراضي الضفة الغربية“.

وتابع البيان: ”قامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإعادة الرجل إلى الأراضي الأردنية بعد التحقيق معه“.

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