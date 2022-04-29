السعودية.. مُلاك الإبل ينافسون نجوم الفن والرياضة على شاشات التلفزيون

شهد عالم الإبل في السعودية، تطوراً جديداً خلال شهر رمضان الحالي، عندما حلَّ كبار الملاك في المملكة والمنطقة، ضيوفاً على برامج حوارية تلفزيونية اعتادت استضافت نجوم الفن والرياضة.

وتشكل البرامج الحوارية التلفزيونية جزءا رئيسيا من برامج شهر رمضان المبارك في السعودية، حيث تتنافس القنوات الحكومية والخاصة على استضافة نخب ثقافية ودينية ونجوم ومشاهير من عالم الفن والرياضة.

لكن برنامج ”مراحل“ الذي تبثه قناة ”إس بي سي“ الحكومية، اختار خلال شهر رمضان الحالي، ضيفا قادما من عالم الإبل ليحاوره عن القطاع الذي ينفق ملايين الريالات ويمتلك عددا كبيرا من المشجعين فيه.

فبعد يوم من استضافة الإعلامي علي العلياني، في برنامجه ”مراحل“، الفنان السعودي وواسع الجماهيرية، محمد عبده، استضاف مالك الإبل المعروف، عبدالله بن عوده، ليشاهد جمهور البرنامج ضيفا من عالم جديد له نجومه ومشاهيره أيضا.

وتحدث الضيف خلال البرنامج، عن محطات كثيرة من حياته، لا سيما تلك التي ترتبط بالإبل، والتي يعد من أبرز المستثمرين فيها منذ أن تقاعد من عمله كطيار، وتوجه نحو عالم حيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس كثير من السعوديين، وتفرغ لهوايته التي تحولت لاستثمار مليوني.

ويتمتع بن عوده بشهرة كبيرة بين ملاك الإبل وعشاقها في المملكة وخارجها، وكان قبل نحو شهرين، طرفا في صفقة تأجير مليونية لعدد من إبله، تحدثت عنها كثير من وسائل الإعلام، ويعتقد أنها الأكبر في عالم الإبل عالميا، وبلغت 20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار).

كما أن بن عوده هو أول مالك إبل يتقدم لوزارة التجارة بإصدار سِجل تجاري للإبل، لتحويل منقيته الشهيرة ”نخبة الهايلات“ لشركة تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ككيان تجاري مستقل.

وقبل أيام قليلة فقط، أعلن نادي الإبل في السعودية، تعيين بن عوده سفيرا للمسؤولية الاجتماعية يمثل النادي الحكومي، ليكون أول من يشغل ذلك المنصب في عالم الإبل الذي ينمو بسرعة في البلاد.

ولم يكن بن عوده الضيف الوحيد القادم من عالم الإبل للحوارات التلفزيونية الرمضانية، لا بل كان لقناة ”إم بي سي“ خطوة مماثلة عندما استضافت في برنامجها ”من الصفر“ مالك الإبل الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس، ونجله الذي يشاركه عشق عالم الإبل عبدالله.

وتحدث الأب في اللقاء عن مراحل حياته، مركزا على استثماره في عالم الإبل الذي جلب له الشهرة، قبل أن يقول لمشاهدي البرنامج إن استثماره في شراء ”منقية“، (المنقية: قطيع من الإبل يتم انتقاؤه على أساس معايير جمالية محددة“ يشبه شراء نادي كرة قدم مثل أرسنال أو مانشستر يونايتد الإنجليزيين.

رجل الأعمال #دبوس_الدبوس : مردود الإبل الاقتصادي كبير جدا بفضل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل مثل ما اشتري أرسنال أو يوناتيد راح آخذ منقية تفوز بالمركز الأول @Mofeed_n@aldabbous_d@addndr#دبوس_الدبوس_من_الصفر #دبوس_الدبوس pic.twitter.com/Unsy6Q8uty — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2022

وحظيت لقاءات ملاك الإبل التلفزيونية، بنسب مشاهدة وتفاعل كبيرين، حيث تم تداول مقاطع فيديو من تلك اللقاءات والتعليق عليها في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، قبل أن تكتب وسائل الإعلام المحلية عن جوانب منها، ليكسب القطاع عبر أبرز الملاك فيه، جمهورا جديدا يُضاف لجمهوره القديم.

وشهد قطاع الإبل في المملكة تطورا كبيرا في غضون سنوات قليلة، أشرف فيها نادي الإبل على عدة خطوات كان آخرها خدمة تأمين على الإبل، وخدمة توثيق وحفظ سلالات الإبل عبر الاستعانة بالحمض النووي لها ومنحها بطاقة شخصية.

واختتمت السعودية، مطلع فبراير/شباط الماضي، نسخة فريدة من أكبر مهرجان للإبل في العالم بعد أن تم رفع قيمة جوائزه إلى 250 مليون ريال (نحو 67 مليون دولار) واستحداث مسابقة جديدة فيه، شهدت منافسة محتدمة كلفت أصحابها ملايين الدولارات، وتوج به المالك الكويتي الدبوس.

وانطلقت النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتضمن أكثر من 70 شوطا تمت جدولتها على مدار 43 يوما متواصلة، حيث يتنافس الملّاك على الجوائز من خلال إبلهم التي تمتلك مواصفات جمالية تؤهلها للفوز في المسابقات المقسمة وفقا للون الإبل وسنها وما إذا كانت تشارك بشكل فردي أو في قطعان يُطلق عليها ”منقيات“.

وقال المدير التنفيذي لنادي الإبل، بندر القحطاني، في تصريح سابق إن حجم قطاع الإبل في المملكة، يقدر حالياً بنحو 50 مليار ريال (نحو 13.3 مليار دولار)، مع وصول عدد الإبل في المملكة إلى 1.8 مليون رأس.