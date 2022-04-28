عثر على صندوقين مليئين بالأموال في خزانة مستعملة اشتراها (صور)

عثر ألماني على صندوقين مخبأين بعناية في خزانة مطبخ قديمة اشتراها مستعملة، ووجد بداخلهما كمية كبيرة من الأوراق النقدية، التي تصل إلى ما يقرب من 150 ألف يورو، نحو (158 ألف دولار أمريكي).

وبحسب موقع ”لادبايبل“ الإخباري، اشترى توميس هيلار، 50 عاماً، وهو من مدينة بيترفلد الألمانية، الخزائن المصنوعة من أخشاب البلوط، من ضمن أثاث يعود لزوجين مسنين، حيث عُرضت للبيع مؤخراً، في موقع السوق الإلكتروني ”إيباي“.

وتحدثت وسائل إعلامية محلية أن خزائن المطبخ كانت معروضة للبيع بسعر 300 يورو ( 316 دولارا أمريكيا)، إذ تمكن هيلار من التفاوض مع البائع لتخفيض سعرها إلى 240 يورو (253 دولارا أمريكيا).

وبعدما أبرم صفقته واشتراها، تُرك الرجل في حالة صدمة، عندما وجد صندوقين لحفظ الأموال مخبأين بين رفوفها.

وعندما فتح الصندوقين، اكتشف توميس مخزونًا سريًا للنقود، التي يبدو أنها وضعت وتم نسيانها بالداخل، وعلى الفور أبلغ مركز شرطة قريبا لتسليمها.

وقال هيلار، وهو المدير الإداري لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بيترفلد، في حديثه مع وسائل إعلامية محلية: ”كانت أحد المظاريف مفتوحة، ويظهر بداخلها الكثير من الأوراق النقدية من فئة 100 يورو نحو (105 دولارات أمريكية)“.

وأضاف: ”فتح أفراد من الشرطة أحد أرفف الخزانة المقفلة أمام عينيّ، وكان بداخلها مظاريف أخرى تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية، من فئة 200 يورو نحو (210 دولارات أمريكية)، وفئة 500 يورو نحو (526 دولارا أمريكيا).

من جهتها بدأت الشرطة التحقيق للعثور على المالك الأصلي للمطبخ.

وقال المتحدث باسم الشرطة أسترد كوتشتا: ”عرضت خزائن المطبخ للبيع مع عفش منزلي يعود إلى زوجين مسنين من مدينة هال الألمانية، وتم إخفاء الصندوقين بشكل جيد داخله حيث كان من الصعب رؤيتهما“.

وأظهرت التحقيقات أن الزوجة نقلت حديثاً إلى دار مسنين، بعد وفاة زوجها.

وكشفت التحقيقات أن المشتري، اشترى خزانة المطبخ هذه من حفيد مالكيها الزوجين المسنين، الذي أخبر وسائل الإعلام المحلية أنه ليس لديه أي فكرة عن الأموال المخبأة بداخلها.

وبحسب القانون الألماني، فإن إبلاغ الشرطة عن اكتشاف أموال، يمنح المتقدم بالبلاغ حق الحصول على 3% من إجمالي قيمتها.

وبذلك فإن هيلار مؤهل للحصول على 4500 يورو، نحو ( 4730 دولارا أمريكيا) من الأموال التي اكتشفها.