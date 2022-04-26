شيخ الأزهر يدعو لمقاطعة القنوات الفضائية التي "تنال من الشرع"

دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى مقاطعة القنوات التي تنال من الشرع، مضيفا أن الذين يستهدفون القرآن في برامجهم لا يجرؤون على الحديث عن غيره، مؤكدًا على ضرورة احترام عقائد كل الكتب المقدسة.

وأضاف الإمام الأكبر في تصريحات لصحيفة ”صوت الأزهر“ الصادرة عن المشيخة نشرت الصفحة الرسمية للصحيفة على موقع ”فيسبوك“ أجزاء منها، أنه ضد أن يسمع الناس هذا الكلام ثم يصرخون غضبا، مشددا على أن الأولى عدم التعرض من الأساس لهذه البرامج.

وشدد الطيب على رفضه لاستغلال حرية التعبير للإساءة للمقدسات والرموز الدينية، مشيرا إلى أن المشككين يستهدفون بلبلة الناس وشغلهم عما ينفعهم.

وتأتي تصريحات شيخ الأزهر في وقت أثار فيه مسلسل ”فاتن أمل حربي“، الذي ألفه الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى ،جدلا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى؛ بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية، وإظهاره رجل الدين بصورة غير لائقة، من وجهة نظر الأزهر.

وكان مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف، قد أصدر بيانا شديد اللهجة هاجم خلاله المسلسل المصري ”فاتن أمل حربي“، محذرا من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتشويه صورة رجل الدين.

وقال مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف في بيانه الذي أصدره مؤخرا إن ”تعمُّد تقديم عالِم الدّين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمّعة، معدوم المروءة، دنيء النفس، عَيِيّ اللسان -في بعض الأعمال الفنيّة- تنمُّرٌ مُستنكَر، وتشويه مقصود مرفوض، لا ينال من العلماء بقدر ما ينال من مُنتقصيهم، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدِّين ورجاله“.

وأضاف الأزهر في بيانه: ”لا كهنوتية في الإسلام، ولم يدَّعِ أحد من الأئمة والفقهاء العِصمة لنفسه على مرِّ العصور، بل كلهم بيَّن ما رآه حقًّا وَفق أدوات العلم ومعايير التخصُّص على وجه الإيضاح، لا الإلزام، ونسبة هذه الأوصاف الشائنة للعلماء تدليسٌ، ووصِاية، وخلطٌ مُتعمَّد؛ يهدف إلى تشويههم، وإسقاط مكانتهم ومقامهم، كما يهدف إلى تشويه مفاهيم الدين الحنيف، وتفريغه من مُحتواه“.

ودأب عيسى مؤخرا على التعرض لقضايا شرعية اثارت موجات جدل واسعة كان من بينها انكاره لمعراج النبي محمدصلى الله عليه وسلم في واقعة الاسراء والمعراج .