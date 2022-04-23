يخت فاخر على شكل سكين عملاقة يخترق مياه البحر بسلاسة (صور وفيديو)

طوّرت شركة إيطالية مختصة بتصميم اليخوت، يختًا جديدًا، على شكل أداة حادة ”سكين عملاقة“، يتمكن بفضل شكله الفريد، من اختراق مياه البحر بسلاسة، خلال رحلاته البحرية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يوم الجمعة ، أن شركة ”SkyStyle“صنعت اليخت الفاخر الذي أطلقت عليه اسم ”Unique 71″، بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه إسترليني، (90 مليون دولار أمريكي)، حيث كان اسم ”شفرة“ Blade، واحدًا من الأسماء المحتملة لليخت أثناء اختيار اسمه.

وبينت الشركة الإيطالية، أنها صممت الجزء الأمامي من اليخت على شكل سكين، حتى تعمل هذه الميزة على إبحار اليخت بمرونة في عرض البحر، مشيرة إلى أن اليخوت الفاخرة لا تتمتع بمزايا أكثر تطورًا من هذا اليخت.

وقال لوكاس كولومبو المؤسس المشارك لشركة ”SkyStyle“، في حديثه مع قسم أخبار السفر، بصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”إن اليخت الذي يبلغ طوله 233 قدمًا (71 مترًا)، مصمم لتوفير الراحة، ولاختراق الهواء والكتل المائية أثناء الإبحار بسرعة عالية، مثل الشفرة“.

ويتميز اليخت الجديد المكون من 4 من طوابق بصالة مع سطح تبلغ مساحتها 914 قدمًا مربعًا (85 مترًا مربعًا).

ويضم اليخت ميزة أخرى وهي منطقة فسيحة لتناول الطعام على مستوى الماء في الجزء الخلفي من السفينة.

وكشف لوكاس كولومبو المؤسس المشارك لشركة ”SkyStyle“، أن هذه المناطق على اليخت تصلح تمامًا لاستضافة الأحداث التي تضم عددًا كبيرًا من الضيوف.

ويضم اليخت كذلك، مهبطًا للطائرات العمودية، وحوض سباحة في الهواء الطلق.

وتتميز واجهة مكان الإقامة في اليخت ”Unique 71″، بوجود 6 حجرات للضيوف، تتسع لما يصل إلى 12 شخصًا.

كما تضم 9 كبائن لطاقم السفينة، والتي تسع 18 موظفًا.

وقال لوكاس: ”يتميز الجزء الأمامي من السفينة بتصميم محكم“.

وأوضح أن هذه المنطقة تشتمل على العديد من الألواح الجانبية وألواح السقف القابلة للفتح، إذ صممت بشكل أساس لتحمي الركاب، وتضمن أفضل راحة ممكنة لهم، والتي تتضمن تجنب الأصوات والاهتزازات الصادرة من اليخت.

وصممت شركة ”SkyStyle“ التي تختص كذلك في تصميم هياكل الطائرات، هيكل اليخت الجديد ”Unique 71“ من الألومنيوم، ويمكنه أن قطع المياه بسرعة تصل إلى 34 ميلًا في الساعة.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في بحار ومحيطات العالم 6254 يختًا بقيمه إجمالية تصل إلى 77.3 مليار دولار، بحسب ما أوردته تقارير صحفية حديثًا.